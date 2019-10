Grand angle : Urgence, oui… mais ?

Les difficultés du secrétariat général de l’ONU, du moins si l’on s’en tient au retard mis à trouver la personne qui remplacera au poste d’envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental le démissionnaire Horst Köhler, ne sont certainement pas dues à la seule incapacité de trouver un diplomate qui soit de la stature de l’ancien président allemand, qui, face aux obstacles mis sur son chemin par le Maroc, a préféré jeter l’éponge. D’autres causes sont à l’origine de ce retard, que déplore le Front Polisario, a paralysé le processus de paix. Une situation qui arrange la partie marocaine, qui œuvre au maintien du statut quo actuel ou mieux encore, pour influer sur la nomination d’un émissaire dont les convictions seraient proches de la position de Rabat. Pour ce faire, le Maroc a émis ses pré-conditions. Le bruit avait couru un moment que M. Antonio Guterres aurait suggéré la nomination d’un ressortissant africain, probablement originaire d’un pays francophone. Une proposition que les Etats-Unis, véritables acteurs sur ce différend territorial, auraient agréée. Interrogé sur le sujet, une source diplomatique proche du dossier a déclaré ne pas avoir eu vent de cette proposition. Quoi qu’il en soit, après près de cinq mois d’attente, le Conseil de sécurité semble s’impatienter et a demandé, mercredi, lors d’une réunion à huis clos sur le Sahara occidental à ce que cette nomination se fasse le plus rapidement possible. L’urgence soulignée par le Conseil serait liée à son souci de « préserver l’élan et l’esprit de Genève » insufflés par les efforts déployés par Horst Köhler. En effet, de l’avis de tous, un travail remarquable avait été accompli par l’ancien président allemand en vue de parvenir à une solution au conflit sahraoui. Un travail sapé par Rabat, aidé en cela par le soutien indéfectible que lui apporte un membre du Conseil de sécurité. C’est dire que le chef de la diplomatie sahraouie, M. Ould Salek, a totalement raison lorsqu’il a affirmé que « la prochaine bataille n'est pas de savoir qui sera le prochain envoyé personnel de l'ONU au Sahara occidental, mais celle de voir le Conseil de sécurité assumer ses responsabilités pour imposer la légitimité internationale comme seule solution au conflit».

Nadia K.