4e commission de l’ONU chargée de la décolonisation : Le droit inaliénable des Sahraouis à l’autodétermination

La 74ème session de la quatrième Commission de l’ONU chargée de la décolonisation a adopté une résolution réaffirmant le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies et à la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l'ONU relative à la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Adoptée à l’unanimité mercredi par 193 pays, la résolution de la quatrième Commission de l'ONU a réaffirmé le droit inaliénable de tous les peuples à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies de décembre 1960 contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. La quatrième Commission de l'ONU a souligné, à travers ce texte, que "toutes les options disponibles pour l'autodétermination des territoires sont valables tant qu'elles sont conformes aux souhaits librement exprimés par les personnes concernées et conformément aux principes clairement définis dans les résolutions 1514 (XV) de l'Assemblée générale et 1541 (XV) du 15 décembre 1960 et d’autres résolutions de l’ONU". Ayant examiné en profondeur la question du Sahara occidental, la quatrième Commission de l'ONU s'est appuyée dans le cadre de l'élaboration de cette résolution sur toutes les décisions prises auparavant par l'Assemblée générale de l'Onu adoptés par le Conseil de sécurité sur le règlement du conflit sahraoui opposant le Maroc et le Front Polisario. A ce propos, la quatrième Commission a exprimé sa satisfaction que les parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, se soient réunies les 18 et 19 juin 2007, les 10 et 11 août 2007, du 7 au 9 janvier 2008 et du 16 au 18 mars 2008 sous les auspices de l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental et en présence des pays voisins. Elle a, aussi, fait part de sa satisfaction devant la tenue de réunions informelles convoquées par l'Envoyé personnel du Secrétaire général les 9 et 10 août 2009 à Dürnstein (Autriche) les 10 et 11 février 2010 à Westchester Country (Etats-Unis d'Amérique), du 7 au 10 novembre 2010, du 16 au 18 décembre 2010 et du 21 au 23 janvier 2011 à Long Island (New York), du 7 au 9 mars 2011 à Mellieha (Malte), du 5 au 7 juin 2011 et du 19 au 21 juillet 2011 à Long Island, ainsi que du 11 au 13 mars 2012 à Manhasset (New York), en vue de la préparation du cinquième cycle de négociations. Appelant toutes les parties et les Etats de la région à coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son Envoyé personnel et entre eux, la résolution a réaffirmé, aussi, la responsabilité des Nations unies à l'égard du peuple du Sahara occidental. Dans ce sillage, la quatrième Commission s'est félicitée des efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour rechercher une solution politique mutuellement acceptable au conflit, qui permettra l'autodétermination du peuple sahraoui. Elle a, en outre, invité, les parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge et à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Il a été convenu, par ailleurs, que le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux poursuit l'examen de la situation au Sahara occidental et à en rendre compte à l'Assemblée générale à la prochaine session



« Adhésion de la communauté internationale à la légitimité de la cause sahraouie »



Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a souligné jeudi que le règlement du conflit Sahara occidental passe obligatoirement par l'exercice du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans une déclaration à la presse faisant suite à l'adoption mercredi soir d'une résolution sur le Sahara occidental par la quatrième Commission de l'ONU des questions politiques et de la décolonisation, M. Ould Salek a déclaré que le règlement du conflit sahraoui est obligatoire à travers l'exercice du droit de son peuple à l'autodétermination et à l'indépendance, a rapporté l'agence de presse sahraoui SPS. Le ministre sahraoui a ajouté, dans ce contexte, que la question du Sahara occidental, en tant que question de décolonisation, est liée à l'exercice du droit inaliénable de son peuple à l'autodétermination et à l'indépendance, qui signifie que la communauté internationale ne reconnaîtra aucune souveraineté sur le Sahara occidental. Le responsable sahraoui a, en outre, souligné que l'adoption de la résolution de la quatrième Commission de l'ONU par 193 pays confirmait l'adhésion de la communauté internationale à la légitimité et aux résolutions reconnaissant le droit à la liberté, à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui. "Cette résolution a réaffirmé la responsabilité des Nations Unies envers le peuple du Sahara occidental", a fait savoir, M. Ould Salek appelant le Maroc à négocier de bonne foi et sans conditions préalables dans le but de parvenir à une solution politique juste et durable, acceptable pour les deux parties garantissant le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental".