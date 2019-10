Yémen : 388 civils tués et blessés

Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Mark Lowcock, a déclaré jeudi que septembre a été jusqu'à présent le mois le plus "meurtrier" pour les civils au Yémen depuis le début de l'année, avec 388 tués ou blessés du fait du conflit que vit ce pays. "Même si les Nations Unies élargissent leurs opérations d'aide au Yémen dans le cadre de la crise humanitaire la plus grave au monde, atteignant 12 millions de personnes avec plus de 250 agences humanitaires, les facteurs de la crise continuent de s'aggraver", a souligné M. Lowcock lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Yémen. "En fait, au Yémen, on a souvent l'impression que plus on fait de choses, plus le problème s'agrandit et se complique", a-t-il noté. Rappelant de terribles exemples de victimes de tirs d'artillerie et de bombardements, il a ajouté que les frappes aériennes de la semaine dernière avaient touché un système de distribution d'eau soutenu par les Nations Unies destiné à 12.000 personnes.