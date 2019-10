Moyen-Orient : La montée des périls

L’historien spécialiste du Moyen-Orient, professeur au collège de France, Henry Laurens, a animé, mardi soir, une conférence-débat, au Centre culturel français à Alger, sur l’évolution historique des crises en Orient. L’historien a rappelé les différentes crises au Moyen-Orient, notamment avec la domination de l’empire ottoman dans la région, précisant que la région a connu des crises dites d’Orient, et ce dans le jeu d’ingérence et d’implication des acteurs locaux, régionaux et internationaux. Ces crises opposèrent des intérêts et des projections culturelles contradictoires européens sur ces pays. Dans ce cadre, le spécialiste a fait référence à «la dimension des ingérences et des implications ayant façonné la réalité politique de la région et crée de terrible tragédies humaines», dans laquelle «les drames que nous vivons aujourd’hui trouvent leur origine».

L’historien a parlé des différentes étapes du cours de l’histoire du MENA et du Moyen-Orient en particulier, tout en précisant que «les États affrontèrent une violence parfois extrême répondant dans l’urgence par des solutions souvent boiteuses». Henry Maurens a indiqué que la question d’Orient est liée aux recompositions successives de l’Empire ottoman et poursuit sa magistrale synthèse sur l’histoire des conflits qui agitèrent le Moyen-Orient de 1915 à 1949.

H. Hichem