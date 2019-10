Second tour de la présidentielle en Tunisie : Aucun pourvoi intenté contre les résultats préliminaires

Aucun pourvoi n’a été intenté contre les résultats préliminaires du second tour de l’élection présidentielle anticipée, a indiqué mercredi Imed Ghabri, porte-parole du Tribunal administratif. "La juridiction n’a reçu aucun recours, jusqu’à mercredi 16 octobre, dernier délai de dépôt des pourvois contre les résultats prémilitaires du second tour du scrutin présidentiel", a-t-il ajouté. Selon Imed Ghabri, les procédures d’investiture du nouveau président élu, Kaïs Saïed, seront entamées après l’annonce des résultats. Le candidat Kaïs Saïed a remporté le second tour de l’élection présidentielle anticipée avec 72,71% des suffrages devant Nabil Karoui, crédité d'un score de 27,29% des voix.