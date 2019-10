Elargissement de l’UE : Les 27 en désaccord

Après le Brexit, les 27 se retrouvent confrontés à un nouveau casse-tête: l'élargissement de l'Union européenne à la Macédoine du Nord et à l'Albanie, auquel s'oppose Emmanuel Macron, sous le feu des critiques de ses partenaires. A cause de ce dossier, les dirigeants européens ont veillé tard dans la nuit de jeudi à vendredi, se quittant après 02H00 sur un constat de désaccord. "Les débats ont été longs et difficiles", a résumé une source diplomatique française. Vendredi matin, plusieurs dirigeants, notamment d'Europe de l'Est, ont exprimé leur "déception". En pointant la responsabilité de trois pays, au premier rang desquels la France, qui ont refusé d'inviter Skopje et Tirana à entamer des négociations d'adhésion à l'UE. Il y avait pourtant une volonté forte des institutions européennes —la Commission, le Conseil et le Parlement— à voir s'ouvrir dans les prochains mois le long processus devant mener ces deux pays des Balkans à entrer dans le club européen. La future présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, a ainsi mis en avant "l'extraordinaire performance" qu'ils ont réalisée ces dernières années et la nécessité de leur "envoyer un signal fort" au cours du sommet. Mais le veto mis par la France repousse cette perspective à une date indéterminée car l'ouverture de négociations d'adhésion requiert l'unanimité des Etats membres. En justifiant son refus, le président français a expliqué être "convaincu" que la région des Balkans occidentaux était "totalement stratégique pour l'Europe" et qu'il fallait "l'arrimer à l'Europe". Mais, avant d'ouvrir les négociations, "il faut réformer" la procédure d'élargissement qui est "inefficace" et "frustrante", selon la secrétaire d'Etat française aux Affaires européennes Amélie de Montchalin. Pour Paris, la priorité est aussi, "dans la période actuelle, de réformer l'UE d'abord, car le processus de décision à 28 est déjà fastidieux". Pour certains diplomates européens, le blocage français s'explique par des raisons de politique interne, liées aux questions d'immigration, avec la crainte d'un afflux en cas d'une plus grande ouverture des frontières.