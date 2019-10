Offensive du GNA dans l’est de la Libye : 9 frappes aériennes contre des milices de Haftar

Les forces gouvernementales libyennes soutenues par l'ONU ont mené jeudi neuf raids aériens visant des positions de l'armée rivale basée dans l'Est du pays, près de la capitale Tripoli. Les forces aériennes ont lancé neuf frappes sur des véhicules militaires des milices de Haftar, près de Tripoli, a déclaré dans un communiqué Mohamed Gonono, porte-parole des forces gouvernementales soutenues par l'ONU. Les frappes aériennes ont détruit un véhicule de munitions, un véhicule blindé, deux chars et un équipement d'artillerie lourde Hauser qui bombardaient des zones civiles à Tripoli, selon le communiqué. Pendant ce temps, l'armée basée dans l'Est a annoncé qu'elle visait une position des forces du gouvernement soutenues par l'ONU dans le centre de Tripoli, ne révélant aucun détail sur les victimes.