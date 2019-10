Egalité de traitement entre femmes et hommes : Élimination des discriminations

L’Algérie a adopté une politique de développement «soucieuse de l’égalité entre l’homme et la femme», a affirmé, hier à Alger, le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, Lazhar Soualem, jugeant «incontournable» de lier la question de la promotion de la femme, la croissance économique et le développement durable. «Notre pays a décidé d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité entre l’homme et la femme, et de l’intégration progressive des questions de genre dans les priorités de développement du pays», a-t-il déclaré, lors d’un atelier sur le renforcement des capacités nationales sur la transversalité de l’Objectif de développement durable relatif à l’égalité entre les sexes. Selon M. Soualem, «lier la question de la promotion de la femme, la croissance économique et le développement durable est devenu incontournable dans toutes les perspectives dévolution de toute société». Il a soutenu, à cet effet, que l’Algérie «ne ménage aucun effort» dans la mise en place de l’ODD no 5 relatif à l’égalité entre les sexes et qu’elle s’est fixé comme «priorité nationale» la protection des femmes, en particulier celles en situation de vulnérabilité et socialement en difficulté. Il a expliqué, dans ce contexte, que la politique adoptée par l’Algérie pour atteindre l’ODD5 s’articule autour de 5 dimensions. Il s’agit, a-t-il poursuivi, de «l’élimination des discriminations» à l’égard des femmes, pour assurer l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de «lutter contre la violence envers les femmes», à travers la mise en place d’un cadre légal et l’amélioration de l’accueil des femmes victimes de la violence. La politique de l’Algérie met également l’accent sur «la consolidation de la place des filles» dans le système éducatif et «l’élargissement de la participation des femmes» dans les domaines de la vie économique, politique et publique, a-t-il ajouté. Le Directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères a fait savoir, en outre, que l’Algérie a mis en place un système de suivi et d’évaluation pour pouvoir, au besoin, «réajuster les politiques publiques pour une plus grande intégration de la dimension du genre». Il a rappelé, par ailleurs, que l’Algérie «s’est portée volontaire» pour soumettre son premier rapport sur la mise en oeuvre des ODD le 16 juillet dernier. Un rapport «favorablement accueilli», lors de sa présentation par les États participants, a-t-il souligné.

L’Algérie s’est engagée, ces dernières années, dans des réformes constitutionnelles, législatives et institutionnelles en faveur de la lutte contre les discriminations envers les femmes. Dès l’adoption de l’Agenda mondial 2030, l’Algérie s’est engagée pour mettre en oeuvre les ODD en alignement avec ses priorités nationales. Organisé par le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, avec l'appui du Système des Nations unies, cet atelier est le cinquième du genre. Il s'inscrit dans la continuité des quatre ateliers qui ont été organisés avec «succès» en 2018 et 2019, tels que l'atelier sur l'ODD3 relatif à la santé, l'atelier sur les cibles et les indicateurs des Objectif de développement durables et les ateliers de sensibilisation destinés à la société civile et aux médias, dans le cadre du projet d'appui conjoint du Système des Nations unies à la coordination et suivi de la mise en oeuvre des ODD par le gouvernement algérien.