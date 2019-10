Annaba : Concrétisation des projets de création d’emploi

L'importance de la coordination entre les structures locales de soutien à l'emploi des jeunes et divers secteurs pour écarter les obstacles entravant la concrétisation de projets de création d’activités a été soulignée, lors d’une visite d'inspection, hier à Annaba, par une commission du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, aux structures locales du relevant du secteur. Dans ce contexte, le directeur central du ministère du Travail, Boualem Aissaoui, a mis l’accent, au cours de la visite d’inspection de la zone d'activités Allalik, dans la commune d’El-Bouni, sur le fait que les problèmes de raccordement aux divers réseaux de nombreux projets de jeunes implantés dans cette zone n’ont pas encore été réglés. À cet effet, il a proposé la création d’une commission de suivi des organismes de soutien à l’emploi de jeunes en coordination avec les entreprises concernées par les raccordements aux divers réseaux pour accélérer l’aménagement de ces zones et permettre aux jeunes de concrétiser leurs projets. Évaluant le parcours des jeunes porteurs de projets d'investissement dans de nombreuses activités, le même responsable a salué «l'expérience» acquise par les jeunes, dans le cadre du programme d’appui jeunesse emploi «PAJE», soulignant l'importance d'exploiter ces expériences, accompagner les porteurs de projets et les soutenir.