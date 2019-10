AG de l’Association des Transporteurs Aériens Francophones : Air Algérie présente sa stratégie

Air Algérie a participé à la 126e Assemblée générale de l’Association des Transporteurs Aériens Francophones, tenue samedi dernier à Alger. Quelque 160 participants ont pris part à cette assemblée générale, dont les représentants de compagnies aériennes francophones et partenaires du monde de l’aéronautique. L'ordre du jour de la rencontre a été axé sur des thèmes d'actualité, comme la modernisation du transport aérien et l'impact des nouveaux appareils sur le transport aérien développés par des experts d'Air France et BOEING, MITSUBISCHI, EMBRAER et AERCAP. Les besoins des compagnies en matière de formation dans l'aérien ont été développés par trois organismes de formation agréés par ATAF et IATA. Lors de ce forum, le président-directeur général d’Air Algérie, Bakouche Allèche, a indiqué que «le monde de l’aviation civile traversait une crise des plus dures, qui a vu la disparition de plusieurs compagnies». M. Allèche a, à cette occasion, présenté la stratégie et la vision d'Air Algérie pour faire face à cette «crise qui secoue le monde de l’aérien», souhaitant que les travaux de l'ATAF apportent un «éclairage sur la situation» et que les solutions retenues par chaque compagnie leur permettront de s'affranchir des effets néfastes de la crise. Ce forum a constitué une occasion, pour les responsables de ces compagnies francophones, de mettre en commun les problématiques les plus importantes, à savoir la formation et la modernisation du transport aérien. L'ATAF a pour mission principale la promotion de la coopération entre les compagnies aériennes francophones, et le développement du transport aérien à travers la dynamisation des atouts des compagnies membres, le renforcement des solidarités dans le cadre de l’encouragement à l’établissement d’un dialogue fructueux entre les compagnies membres, ainsi qu’avec leurs autorités de tutelle. L’ATAF regroupe actuellement seize compagnies : Air Algérie, Air France, Aigle Azur, Air Corsica, Middle East Airlines, Tunisair, Tassili Airlines, Royal Air Maroc, Mauritania Airlines, Air Burkina, Air Côte d’Ivoire, Camair-Co, Congo Airways , Air Seychelles, Air Mauritius et Air Madagascar.