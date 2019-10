Lutte contre la criminalité : Renforcer la coordination avec les partenaires sécuritaires

Présidant une réunion d'orientation à la sûreté de wilaya d'Oran avec les cadres et le personnel de la police des services opérationnels de la région Ouest, le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a souligné «l'importance de renforcer la coordination avec les partenaires sécuritaires, en activant les canaux de communication avec le citoyen, les différentes structures, les représentants de la société civile et les sociétés activant dans le domaine de la sensibilisation, afin d'impliquer le citoyen dans l'équation sécuritaire à même de protéger la société contre toute sorte de criminalité».

«Les services de sécurité œuvreront avec détermination pour faire face à la criminalité sous toutes ses formes, grâce à la ressource humaine qualifiée, à la formation moderne et aux moyens sophistiqués», a-t-il indiqué, mettant l'accent sur «l'importance de consolider la présence sécuritaire de la police à travers tout le territoire national, pour assurer une couverture sécuritaire globale». À ce propos, le DGSN a salué «les efforts consentis par les éléments de la police pour la protection du citoyen et des biens», appelant à «déployer davantage d'efforts». Il s'est également félicité du professionnalisme des policiers qui s'acquittent de leurs missions, conformément à la Constitution». Il a assuré, en outre, que «la prise en charge de l'aspect social et sanitaire des personnels de la Sûreté nationale, des ayants droit et des retraités de ce corps, figure parmi les priorités, dans le but de stimuler les effectifs, à l'effet d'accomplir efficacement leurs missions, mais aussi à leur inculquer l'esprit d'appartenance à la police». En présence du ministre l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, et du wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, M. Ounissi a procédé à la remise d'attestations d'affectation de logements AADL au profit de 335 policiers (tous grades confondus), ayants droit et retraités, travaillant dans l'ouest du pays.