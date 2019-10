Un nouveau média généraliste « www.hiwar.dz »

Le paysage médiatique national s’est enrichi d’un nouveau média généraliste, proactif et interactif. Ce média en ligne, lancé par le Centre national de documentation, de presse, d’image et d’information (CNDPI), est dédié à l’actualité nationale dans ses aspects politico-économiques et socioculturels.

Support et outil d’information, il a pour ambition de refléter fidèlement les moments forts et les faits saillants intéressant la vie de la nation, l’action des pouvoirs publics et les évolutions de l’heure.

A ce titre, les principales activités du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Monsieur Hassane Rabehi, sont reprises, plus particulièrement ses déclarations mettant en évidence l’importance que requiert la prochaine élection présidentielle en tant qu’évènement décisif et déterminant pour l’avenir du pays.

Dans l’imaginaire populaire, l’élection présidentielle est considérée, à juste titre, comme un référent symbolique, historique et politique.

Le site Web www.hiwar.dz vient à propos pour suivre, grâce à une information riche et variée, le cheminement du processus électoral.

- Il se décline en 4 langues, à savoir l’arabe, le tamazight, le français et l’anglais, - Sa configuration générale répond au souci d’attractivité et de dynamisme,

- Il utilise tous les supports de communication en ligne (Face book, Twitter, You Tube).

Pour rappel, le CNDPI est un établissement public à caractère industriel et commercial, il intervient dans les domaines de compétence liés à la communication, l’information et l’animation.

Dans ses missions cardinales, le CNDPI est chargé d’accompagner les institutions nationales dans leurs campagnes d’explication et d’information.