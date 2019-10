Encadrement du scrutin : 50.000 universitaires mobilisés

Pas moins de 50.000 enseignants universitaires sont appelés à encadrer la présidentielle du 12 décembre prochain, a indiqué le vice-président de l’Autorité nationale indépendante des élections sur sa page facebook, précisant que cette action vient en réponse aux instructions du président de l’ANIE.

Abdelhafid Milat a fait part à cet effet du besoin exprimé par l’Autorité en matière d’encadrement du vote dans toutes ces étapes et invité à cette occasion les enseignants à s’impliquer et à s’inscrire dans ce processus avant de souligner l’importance de la mobilisation d’un tel nombre d’enseignants universitaires qui devront assurer l’encadrement des élections. «C’est une occasion pour la famille universitaire de s’impliquer vivement dans ce processus en vue de garantir l'intégrité de ce rendez-vous électoral», a-t-il considéré en affirmant que le recours à l’élite constitue un «gage d’intégrité» de ce rendez-vous électoral.

Le vice-président de l’ANIE a appelé par ailleurs les enseignants intéressés par cette noble «mission» de «contribuer» dans le processus électoral de se rapprocher des sections du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) repartis à travers le territoire national pour s’inscrire.

Il y a lieu de noter que Milat avait indiqué dernièrement que l’installation de l’ANIE s’inscrit en droite ligne avec la nécessité d’assurer la transparence des élections, une exigence des Algériens, assurant que cette instance est déterminée à assumer ses prérogatives pour le succès du prochain rendez-vous électoral et à veiller au respect de la volonté du peuple.

«Pour assurer l’intégrité du travail de l’Autorité nationale indépendante des élections le long de toutes les phases du processus électoral, les hommes et les femmes au niveau des délégations locales doivent se mobiliser et être à la hauteur de la responsabilité qui leur incombe», a-t-il souligné, ajoutant que la porte demeure ouverte aux citoyens pour s’impliquer dans le travail de cette instance. En effet, l’Autorité nationale indépendante des élections œuvre depuis son installation le 15 septembre dernier à multiplier les mécanismes visant à «assurer la transparence et l'équité des élections pour faire de ce rendez-vous une véritable réussite». La décision portant implication des enseignants universitaires dans le processus électoral s’inscrit dans le cadre d’une série de décisions prises par l’Autorité pour gagner la confiance du citoyen. Par ailleurs, l’Autorité nationale indépendante des élections a décidé de faire appel aux juristes dans l’examen des dossiers des candidats à l’élection présidentielle. En effet, pas moins de 200 experts en droit seront chargés d’étudier la conformité des dossiers des postulants aux prochaines élections présidentielles du 12 décembre, au titre des activités et missions confiées à la commission juridique de l’ANIE, qui a assuré a plusieurs reprises que l’étude des dossiers des candidats à ce rendez-vous électoral très important pour le pays se fera en toute «transparence» et selon les «critères retenus par la loi».

Il convient de souligner que tous les moyens seront mis à la disposition de l'Autorité pour mener à bien sa mission celle d’organiser «dans les meilleures conditions», l'élection présidentielle du 12 décembre prochain.

Pour rappel, la loi sur l'Autorité nationale indépendante des élections dans son article 7 confie à cette instance la charge de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser et ce, dès le début de l’opération d’inscription sur les listes électorales et leur révision, ainsi que les opérations de préparation de l’opération électorale, des opérations de vote, de dépouillement et se prononce sur le contentieux électoral, conformément à la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires.Elle est tenue à prendre toutes les mesures et dispositions visant à garantir la préparation et l’organisation des élections en toute intégrité, transparence et impartialité, sans discrimination entre les candidats.

Kamélia Hadjib