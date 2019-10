Élection présidentielle : Consécration des aspirations du peuple

Le chargé de communication de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), M. Ali Draâ, a déclaré, hier, que l’annonce de la liste des candidats pour la présidentielle sera connue entre les 10 et 12 novembre prochain».

Dans une déclaration à la presse, M. Draâ affirmé que l’ANIE devrait achever d’ici là, l’étude des dossiers des candidats souhaitant se présenter aux élections.

M. Draâ a affirmé qu’«en cas de refus de dossier du candidat, celui-ci aura le droit de déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel». Il a expliqué, par ailleurs, que depuis son installation le 15 septembre dernier, l’ANIE a aussitôt entamé l’opération de la préparation des élections, en commençant d’abord par le règlement intérieur de l’Autorité, et les procédures liées à l’installation des commissions au niveau des wilayas. «Une opération qui s’est déroulée dans de bonnes conditions», a-t-il affirmé.

Invité à donner des clarifications quant à la confusion qui persiste au sein de l’opinion publique entre le rôle de la délégation de l’ANIE au niveau des différentes wilayas, et celui des commissions pour la révision des listes électorales au niveau des communes, ce responsable a précisé que les délégations des wilayas assument la responsabilité du contrôle, de suivi, et de surveillance, alors que les autres commissions ont une mission technique et statistique.

Il a par ailleurs assuré que l’installation des membres des différentes délégations «touche à sa fin, car sur 48 wilayas, 46 délégations sont déjà installées».

S’agissant des formulaires de souscription pour les postulants, M. Draâ a assuré que l’Autorité a distribué «11 millions et 400.000 formulaires pour les 140 candidats». Il a ajouté que «le rythme des retraits des formulaires a baissé, vu que la date limite est fixée au 25 de ce mois. Ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour l’opération de collecte de signatures. Ceci dit, nous restons disponibles pour chaque personne qui souhaiterait venir retirer les formulaires». En parallèle, il ajoute que «le but des interventions quotidiennes de l’ANIE est de mettre en place un dialogue et une communication qui reflètent le travail de cette autorité, notamment lorsque celle-ci répond aux préoccupations des candidats lors de l’opération d’authentification des formulaires de signatures, pour laquelle, nous sommes intervenus à chaque plainte reçue dans ce sens».



L’installation de l’ANIE répond à l’objectif de « restaurer » la confiance « perdue » dans le processus électoral « et veiller à la transparence »



Partant de là, ce responsable dira que l’installation de l’ANIE répond à l’objectif de «restaurer» la confiance «perdue» dans le processus électoral «et veiller à la transparence en s’attribuant les prérogatives qui étaient jusqu’à l’adoption des nouvelles lois sur les élections dévolue aux départements ministérielles.

M. Draâ s’est félicité de la souplesse, la rigueur et le travail méthodique qui a caractérisé l’opération de révision des listes électorales, du retrait des formulaires, «et ce en moins de 20 jours, alors que dans la réalité, c’est un travail qui nécessite plusieurs mois de préparation», mais grâce aux moyens mis à la disposition de l’ANIE et la volonté politique sincère des pouvoirs publics, les efforts consentis par les membres de l’ANIE et les représentants des différentes délégations, le défi a été relevé». Cela avant d’assurer que l’ANIE «restera à proximité des citoyens et des postulants pour veiller au respect de la loi et faire barrage à toute anomalie» au niveau local.

Il précise qu’à travers ses sorties, «et au vu des plaintes qui nous sont parvenues des candidats, dénonçant certaines pratiques où des candidats auraient versé des contreparties financières pour les signatures de leurs formulaires , le président de l’ANIE, Mohamed Charfi et les membres ont décidé, en plus des mesures prises, de procéder à l’ouverture d’enquêtes autour de ces malversations, avant de les transmettre à la justice afin de prouver l’existence ou non des infractions aux lois organiques des élections».

Il est utile de rappeler dans ce sillage que Mohamed Charfi a instruit les délégué de wilayas pour confirmer la véracité des plaintes et prendre ensuite les mesures juridiques appropriées et ce en vertu de la loi organique n°19-07 du 14 septembre 2019 relative à l’Autorité nationale indépendante des élections et la loi organique n°16-10 du 25 août 2016 amendée et complétée relative au code électoral.

Par ailleurs, l’ANIE a tenu compte des doléances exprimées par de nombreux candidats à la candidature liées à l’absence du secrétaire général de la commune, seul habilité à légaliser les signatures. Elle a décidé d’élargir les prérogatives de légalisation des formulaires aux délégués communaux et aux officiers de l’état civil. Mieux, elle a interdit aux délégués communaux appartenant à des partis politiques participant à ces élections présidentielles de procéder à la légalisation des formulaires. Les fonctionnaires et les agents publics membres d’une quelconque direction de campagne sont également interdits de légaliser les signatures.

Concernant les dossiers de candidatures, le membre de l’ANIE explique que l’étude «sera entamé dès le dépôt par le postulant, qui sera notifié dans un délai de 7 jours à compter de la date du dépôt». Il explique, dans ce contexte que l’ANIE n’a reçu aucun dossier «et cela est probablement lié au fait de prolongement de délais, jusqu’au 25 du mois en cours».

Tahar Kaïdi