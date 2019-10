APN : Le PLF-2020 et le projet de code de procédure pénale en commissions ad hoc

Le Bureau de l'APN s'est réuni sous la présidence de Slimane Chenine, président de l'Assemblée, pour soumettre pour examen le PLF-2020, ainsi que le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 66-155 portant Code de procédure pénale aux deux commissions compétentes. Le Bureau a procédé, lors de cette réunion, à l'examen de «deux déclarations de vacance des sièges de deux députés, pour cause de démission, outre une demande formulée par la Commission de l'habitat, de l'équipement, de l’hydraulique et de l'aménagement urbain de l'Assemblée populaire nationale, pour l'organisation d'une journée d'étude».



La commission des affaires juridiques examine 10 déclarations de non-incompatibilité



La présidente de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, Souad Lakhdari, a mis l'accent sur "la nécessité de se conformer à la loi organique n° 12-02 déterminant les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire et à la Constitution, stipulant que le député doit se libérer entièrement pour exercer son mandat parlementaire". "Il est prévu que ladite commission élaborera un rapport sur ces déclarations avant de les transmettre au bureau de l'Assemblée pour avis".