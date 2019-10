M. Dahmoune : « Réaliser le changement approfondi et escompté »

L’Etat ne ménagera aucun effort pour accompagner la réalisation de projets stratégiques qui répondent aux besoins fondamentaux du citoyen.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a souligné, mardi à Tlemcen, que la politique de prospective dans les secteurs vitaux est nécessaire pour élaborer des objectifs à long terme. Après avoir suivi un exposé sur le plan d’urgence d’alimentation en eau potable à partir du barrage de Sekkak dans la commune d’Ain Youcef, doté d’une enveloppe financière d’un milliard de DA, le ministre a indiqué que les responsables des secteurs vitaux, dont les ressources en eau et l’énergie, doivent avoir une vision prospective permettant d’élaborer des programmes de développement à long terme et de trouver des solutions à certains problèmes qui préoccupent le citoyen dont l’eau. La politique de prospective donne un aperçu des réalisations escomptées dans les 30 prochaines années et aide à préparer un programme diversifié permettant de traiter de manière rationnelle les divers problèmes qui entravent le processus de développement et les objectifs, a soutenu M. Dahmoune.

Dans ce sens, il a exhorté les responsables du secteur des ressources en eau de la wilaya d’élaborer une feuille de route et d’adopter un plan étudié fixant toutes les responsabilités en vue d’un programme d’AEP au profit des communes côtières de l’Ouest de la wilaya, qui enregistrent un déficit dans ce domaine suite à la suspension de la station de dessalement de l’eau de mer de la commune de Souk Tleta. En inaugurant le service des urgences médico-chirurgicales de la commune de Sebdou, le ministre a insisté sur la rationalité dans la gestion des structures sanitaires publiques et leur préservation, et le respect de l’ordre de priorité dans l’acquisition des médicaments et des équipements médicaux. Salaheddine Dahmoune a affirmé que l’Etat ne ménagera aucun effort pour accompagner la réalisation de projets stratégiques qui répondent aux besoins fondamentaux du citoyen. Par ailleurs, il a indiqué, lors d’une rencontre avec la société civile, que son ministère a lancé dernièrement, dans le cadre d’une méthodologie harmonieuse et complémentaire au schéma national d’aménagement du territoire, un projet de développement des zones frontalières. Il a fait part, dans ce sens, d’études approfondies d’une stratégie de développement répondant aux véritables préoccupations des citoyens, notamment ceux de la bande frontalière, soulignant qu’il est nécessaire de développer des activités créatrices de richesses et d’emplois intenses sur la bande frontalière. Dans ce contexte, le ministre a rappelé que des mesures pratiques ont été prises en coordination avec le ministère des Finances, en vue de décentraliser les procédures de déplacement des marchandises et des services et d’alléger les formalités administratives dans ce domaine, au service des opérateurs économiques des zones frontalières et leurs citoyens. «Le gouvernement s’est engagé auparavant dans ce domaine et nous œuvrons à concrétiser cet engagement dans un proche avenir. Le cadre juridique lié à ces nouvelles procédures est sur le point d’être achevé», a souligné le ministre. Ce dossier fait actuellement l’objet de consultations sectorielles et sera annoncé en temps opportun, a-t-il fait savoir, affirmant que «le rendez-vous du 12 décembre prochain sera un point de mutation pour notre pays et une amorce réelle permettant à notre peuple de réaliser le changement approfondi et escompté». «L’Algérie, après le 12 décembre prochain, sera délivrée de ses complexes et en harmonie avec son peuple maîtrisant son avenir», a-t-il assuré.



Dahmoune a tenu, à la fin de sa visite, une rencontre avec la société civile et a mis en garde contre les tentatives de « fitna », tout en invitant les citoyens à contribuer à l’édification de l’Algérie de demain, et de faire de l’échéance électorale un point de réconciliation entre l’Etat et les citoyens. Le ministre a salué le rôle historique de l’Armée nationale populaire et sa vision éclairée dans l’accompagnement du peuple et la réalisation de ses aspirations pour l’édification de l’Algérie de demain, une Algérie populaire, démocratique, ouverte sur son environnement, dépassant ses difficultés.

La deuxième journée de la visite du ministre dans la wilaya de Tlemcen a été marquée par l’inauguration de la gare routière de transport des voyageurs à Sebdou, le lancement des travaux de réalisation du périmètre irrigué de Tafna Isser, à proximité du barrage de Sekkak, sur une superficie de 4.000 hectares, en plus de la remise symbolique des affectations de locaux à usage professionnel et de logements sociaux.

M. Dahmoune a aussi annoncé la généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables dans toutes les écoles, mosquées et sièges de sûreté urbaine afin de réaliser une efficacité énergétique.

Il a aussi inauguré le centre anticancéreux Ahmed-Ben-Bella dans la commune de Chetouane, pour réduire les déplacements des malades dans les wilayas avoisinantes. Le ministre a également inauguré le nouveau siège de la daïra de Maghnia, doté de tous les moyens et équipements garantissant aux fonctionnaires de mener leur tâche et un bon accueil aux citoyens. Répondant aux préoccupations des citoyens de la région de Marsa Ben Mhidi, le ministre a inauguré un échangeur qui permettra de fluidifier les déplacements et la circulation dans cette zone, notamment durant la période estivale.