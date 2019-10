Election présidentielle, M. Chenine : « Renforcement de l’édifice constitutionnel »

17 octobre : courage et bravoure des travailleurs émigrés engagés pour le recouvrement de la souveraineté.

Aujourd’hui, 58 ans, jour pour jour, sont passés depuis les tragiques évènements du 17 Octobre 1961, durant lesquels de nombreux Algériens, sortis manifester pacifiquement en France, ont été noyés dans la Seine. Si les plus âgés de notre communauté se souviennent toujours des moindres détails ancrés à jamais dans leur mémoire, ce sont tous les Algériens –où qu’ils soient à travers le monde– qui commémorent, chaque 17 octobre, le courage et la bravoure de ces vaillants travailleurs émigrés engagés, eux aussi, et avec détermination, dans le combat pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Pour marquer la commémoration de cette date charnière dans l’histoire de notre Glorieuse Révolution, l’Assemblée populaire nationale a organisé, hier en son siège, une journée parlementaire placée sous le thème « La contribution des émigrés algériens et leur rôle dans la consolidation de l’unité nationale». Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de cette institution parlementaire, M. Slimane Chenine, et tout en mettant en avant l’importance de notre communauté établie à l’étranger, a déclaré : « L’Algérie a besoin aujourd’hui, et plus que jamais, de tous ses enfants. » Poursuivant ses propos, il mettra l’accent sur le fait que les Algériens résidant en dehors du territoire national sont également « une partie intégrante de ce peuple avec lequel ils partagent aussi bien les moments de joie que de peines ». «Ce sont nos ambassadeurs partout à travers le monde », affirme le président de l’APN qui relève aussi que l’Algérie compte sur leur « contribution soutenue et leur implication » dans la consécration des aspirations du peuple portant instauration d’un Etat démocratique, garant des droits et des libertés, d’une justice indépendante, un Etat où seuls les principes du «mérite et de la compétence peuvent constituer les critères pour accéder aux postes de responsabilité», a relevé M. Chenine. Le président de l’APN a appelé, à cette occasion, à la mobilisation de tous les Algériens pour contribuer au renforcement de l’édifice constitutionnel, et ce, en participant, avec force, à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 ; ce qui est à même, dit-il, de constituer l’une des prémices du succès du mouvement populaire. M. Chenine soutient que le scrutin du 12 décembre aura un rôle primordial dans la promotion de la stabilité et l’ouverture d’une nouvelle ère de démocratie où le citoyen sera la source de toute légitimité politique et l’artisan de tous les choix stratégiques du pays.

Il fera également remarquer que ces élections « traduiront la volonté populaire qui sera protégée et accompagnée par un engagement de l’institution militaire, digne héritière de l’ALN ». L’armée, souligne M. Chenine « a prouvé, au monde entier son attachement aux idéaux de Novembre et sa fidélité au serment des martyrs et au peuple ». Aussi, le président de l’APN insiste sur le fait que le pays a besoin, aujourd’hui plus qu’hier, de l’ensemble de ses enfants, y compris de sa communauté établie à l’étranger. « Nos compatriotes, où qu’ils soient, font partie du peuple », rappelant qu’ils « ont des droits et des devoirs identiques ».

M. Chenine, qui s’est longuement exprimé sur le phénomène de l’émigration, mettra en avant le volet historique de la question et relève que « l’émigration n’a jamais été une fuite de son pays ou une rupture avec la nation ». Revenant aux manifestations du 17 octobre 1961, le président de l’APN affirme que « le peuple a prouvé, ce jour-là, sa capacité à défendre le pays ». « Les émigrés ont montré durant la Révolution qu’ils portaient dans leur cœur la patrie ».

Pour ce qui est des crimes contre l’humanité, commis par le colonisateur, il les qualifiera «d’imprescriptibles ». M. Chenine a dénoncé ensuite « les relais de la colonisation qui œuvrent toujours à empêcher le peuple de jouir de sa souveraineté et de sa liberté. Pis encore, ils veulent laminer son unité, a-t-il dit, mais « n’atteindront jamais cet objectif ».

De son côté, M. Abdellaoui Abdelkader, président de la Commission affaires étrangères, coopération et communauté nationale à l’étranger, a fait une brève rétrospective des événements du 17 octobre 1961, soulignant que cette commémoration se veut en fait « une seconde lecture de cet acquis historique de l’émigration algérienne ». De même qu’il fera remarquer que notre Algérie a extrêmement besoin de la mobilisation de « tous ses enfants, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ». Pour sa part, le sociologue Mohamed Taibi a considéré que «les peuples qui n’émigrent pas manquent de courage» et que l’émigration est un «critère avec lequel se mesure la capacité des peuples à produire l’histoire».

Quant au professeur Atallah Fouchar, il a estimé que «quitter le pays pour chercher un emploi traduit même une évolution de la conscience nationale». Il y a lieu de souligner qu’à cette journée parlementaire, intéressante sur plus d’un point, étaient présents, entre autres, le président du Conseil constitutionnel, M. Kamel Feniche, ainsi que de nombreux moudjahidine, des parlementaires des deux chambres et des historiens de renom.

Soraya Guemmouri