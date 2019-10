du 58eanniversaire de la manifestation du 17 octobre 1961 : Un massacre triplement occulté

Le 17 octobre 1961, la Fédération de France du FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris afin de dénoncer le couvre-feu imposé aux Algériens douze jours auparavant, lequel venait couronner le tournant répressif pris par les autorités françaises à partir de l’année 1957, et ciblant dans un premier temps les activistes, avant l’installation de Maurice Papon, ex-préfet de Constantine, et l’extension de la répression à l’ensemble de la communauté immigrée, dans le but de dissuader le plus grand nombre de rejoindre les militants nationalistes.

C’est donc dans un climat insupportable, fait de fouilles intempestives, d’arrestations arbitraires et parfois même d’assassinats, opérés par Papon et ses collaborateurs, épaulés par la sinistre FPA (Force de police auxiliaire) créée en décembre 1959 et composée de harkis déjà mobilisés en Algérie, que la marche, regroupant près de 30.000 Algériens, a eu lieu. L’historien britannique Jim House souligne, dans sa contribution à l’ouvrage collectif Histoire de l’Algérie à la période coloniale, 1830-1962 (Barzakh, 2012), que les motivations de la manifestation étaient à la fois « locales, nationales et internationales », en ce sens que « son premier objectif était de boycotter le couvre-feu discriminatoire imposé aux Algériens par la préfecture de police le 5 octobre, officiellement pour protéger la police des assassinats perpétrés par les militants du FLN en France ». Pour ce faire, « leurs responsables, en étroit contact avec la direction de la Fédération de France du FLN installée à Cologne, cherchèrent à répondre à la pression en demandant aux Algériens de réagir au couvre-feu et à la répression dans son ensemble ».

Pour la Fédération de France, il était également important de « montrer sa popularité, dans un contexte de négociations entre le Gouvernement provisoire de la République algérienne et l’État français, de fournir une plateforme symbolique à ses revendications dans les rues mêmes de la capitale et d’interpeller directement la gauche française pour obtenir de sa part un soutien plus franc ».

Le même chercheur souligne l’aspect pacifique de la marche, assimilée par les autorités françaises à une tentative d’invasion de la capitale : « Pour que la démonstration fût un succès, il était vital pour les nationalistes de faire en sorte qu’aucun manifestant ne fût armé et qu’un maximum d’Algériens y participât : la manifestation fut simultanément un boycottage du couvre-feu, une revendication d’indépendance et un refus de l’oppression. »

Cependant, les forces policières étaient décidées à saisir cette « opportunité, que beaucoup attendaient, d’assouvir leur haine antialgérienne ». La suite, House la relate en ces termes : « En quelques points clés, où se formèrent de larges groupes de milliers demanifestants pacifiques, comme au Pont de Neuilly, sur les grands boulevards ou à Saint-Michel, la police chargea, frappant les manifestants avec d’énormes bâtons (les bidules) ; et elle n’hésita pas à tirer sur eux, jetant ensuite dans la Seine les victimes de cette tuerie.



« Plus d’un millier d’Algériens furent blessés et des dizaines d’autres tués – au moins »



Plus d’un millier d’Algériens furent blessés et des dizaines d’autres tués – au moins. […]À la fin de la soirée du 17 octobre,11.518 Algériens ont été détenus ; ils le restèrent souvent pendant une semaine dans divers stades où les violences se poursuivirent. De nombreux hommes furent internés en France ou envoyés dans des camps en Algérie ».Au-delà de la question du bilan en vies humaines de l’intervention sanglante des autorités françaises (de 30 morts pour l’historien Jean-Paul Brunet, à 200 pour Ali Haroun, responsable politique de la Fédération de France du FLN, voire plusieurs centaines, selon Benjamin Stora), le fait indéniable, d’après Jim House, est la triple occultation dont avait fait l’objet ledit massacre, par la France officielle, naturellement, mais également par la gauche française et le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), relayé plus tard par le parti du FLN : « Les autorités françaises réussirent alors efficacement à dissimuler les violences de leurs policiers aux yeux de l’opinion publique. Elles n’admirentj amais plus de cinq morts côté algérien, et invoquèrent la légitime défense ou des rivalités entre le FLN et le MNA (Mouvement national algérien, N.D.R.) pour absoudre la police.(…)À l’époque, l’opposition aux violences a été encore altérée par les tensions liées à la période de la guerre froide entre communistes et non-communistes, ce qui explique que les manifestations de rue de la gauche française furent faibles et dispersées.

En outre, à partir de novembre 1961 et de la montée en puissance des ultras de l’Algérie française (…), les priorités de la gauche se déplacèrent et la peur d’un glissement vers l fascisme obscurcit la visibilité des violences d’octobre. (…) Outre l’attitude – décisive – de l’État français et de la gauche, un troisième facteur doit être pris en considération : les dirigeants du GPRA,soucieux d’assurer une issue favorable à leurs négociations en cours avec la France, n’ont montré aucun empressement pour dénoncer le massacre. Et, à partir de l’Indépendance, la marginalisation de la Fédération de France du FLN dans la lutte pour le pouvoir en Algérie précipitera la disparition dans les discours officiels, pendant plusieurs décennies, du souvenir des violences parisiennes d’octobre 1961». Propos que corrobore Gilles Manceron dans son étude intitulée La Triple Occultation d’un massacre (publié en 2011 avec Le 17 octobre des Algériens, de Maurice et Paulette Péju) : « Le silence qui a entouré le 17 octobre1961 pendant près de trois décennies n’a rien d’énigmatique. Trois facteurs ont contribué à la «dissimulation du massacre» : la négation et la dénaturationimmédiates des faits de la part de l’État français, prolongées par son désir de les cacher ; la volonté de la gauche institutionnelle que la mémoire de la manifestation de Charonne contre l’OAS en février 1962 recouvre celle de ce drame ; et le souhait des premiers gouvernants de l’Algérie indépendante qu’on ne parle plus d’une mobilisation organisée par des responsables du FLN qui étaient, pour la plupart, devenus des opposants. Trois désirs d’oubli ont convergé. Ils ont additionné leurs effets pour fabriquer ce long silence ».

Issam Boulksibat