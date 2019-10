Tizi Ouzou : Deux militants de la fédération de France se souviennent

Le décisif et précieux apport de l’émigration à la Révolution 58 ans après les grandioses manifestations des émigrés algériens au cœur de la capitale de la France coloniale, les acteurs et initiateurs de cette épopée témoignant de la bravoure et de l’engagement indéfectible de la communauté nationale établie dans ce pays colonisateur aux maquisards de l’intérieur qui luttaient pour la libération de son pays d’origine se souviennent toujours de la férocité avec laquelle la police française, sous les ordres du sinistre Maurice Papon, avait réprimé les manifestants de cette sinistre journée du 17 octobre 1961. Parmi ces moudjahidine et acteurs de cette épopée d’outre mer à inscrire en lettre d’or dans le registre des hauts faits d’armes de la Révolution de Novembre 1954, Salah Arab et Si El Mahfoudh Lounas qui au moment des faits étaient militants de la Fédération de France du FLN devenue après le congrès de la Soummam la VIIe Wilaya historique. Ces deux moudjahidine — rencontrés au bureau de l’association des Moudjahidine de la Fédération du FLN de France 1954/1962, qui fut créé pour entretenir la mémoire des combattants de cette fédération et faire un travail de transmission des sacrifices consentis pour les émigrés afin de libérer l’Algérie du joug colonial — nous ont fait part de l’engagement quasiment désintéressé et non moins inébranlable de la majorité de la communauté nationale établie en France pour la cause d’indépendance nationale. Si El Mahfoudh qui se trouvait le jour des manifestations du 17 octobre en prison au camp de l’Alsak (l’Aviron) a mis en relief l’important apport de l’émigration algérienne d’abord à l’Algérie d’avant le déclenchement de la guerre et ensuite à la Révolution, précisant que ces émigrés étaient déjà préparer à s’engager dans la lutte de Libération nationale de par sa mobilisation à ramasser des fonds financiers et les envoyer en Algérie pour les besoins de la Révolution. «Comme on avait déjà une organisation sociale, la collecte qui se faisait est remise au président du comité de village lequel se charge de l’envoi de l’argent collecté au président du village en Algérie», a-t-il indiqué en guise de rappel du mode d’organisation de la communauté nationale établie en France prévalant avant la création de la Fédération de France. Après la création de cette dernière, a-t-il enchaîné, les émigrés se sont structurés au niveau de leurs résidences respectives et l’organisation de la Révolution a atteint son niveau le plus performant en terre de la France coloniale.

L’organisation de la lutte contre la colonialisme en France s’est organisée davantage après le congrès de la Soummam lequel avait renforcé la fédération de France «organiquement et physiquement», a renchérit notre interlocuteur.

Après ce renforcement, les moudjahidine de la fédération de France avaient mené deux importantes et héroïques actions sur le territoire français qui ont eu leur impact sur le plan local et même international, se sont rappelés nos deux témoins.



La création du deuxième front a été décidée par la direction de la glorieuse Révolution, en date du 25 août 1958



La création du deuxième front décidée par la direction de la glorieuse Révolution en date du 25 août 1958 a été, pour eux, un succès retentissant tant qu’il a réussi à desserrer l’étau sur l’intérieur en stoppant l’envoi des contingents de l’armée française en Algérie et transférer la guerre sur le territoire ennemi avec des objectifs précis, à savoir saboter l’économie coloniale et menée une guerre urbaine. Les manifestations du 17 octobre 1961 qui font suite aux mesures draconiennes décidées par Maurice Papon, lequel, pour étouffer le fonctionnement de la fédération qui finançait à hauteur de 85 % la Révolution de Novembre 1954, a décidé de soumettre les émigrés algériens à un couvre-feu de 20h à 5h du matin, sachant que les activités organiques de l’organisation se faisaient pendant ce créneau horaire, c’est la deuxième action importante et déterminante qui a été menée avec bravoure par les émigrés en terre du pays colonisateur, ont estimé nos interlocuteurs. En réaction à cette interdiction de circuler suivie par une série d’arrestation d’Algériens, le comité fédéral de la Wilaya VII historique a décidé de faire appel à l’ensemble des Algériens structurés et non structurés dans la fédération d’organiser ces manifestations historiques durant lesquels les émigrés avaient crié comme un seul homme des slogans hostiles au couvre feu qui leur a été imposé et en faveur de l’indépendance de l’Algérie. Face à la détermination des manifestants, la police de Maurice Papon a répondu par une répression «zélée et surtout féroce et criminelle» durant laquelle plus de 400 Algériens ont été assassinés, dont plusieurs jetés vivant dans la Seine, se sont remémorés les deux anciens moudjahid. Cette réaction criminelle contre un peuple pacifique revendiquant l’indépendance de son pays fut sur le plan politique un succès supplémentaire à la Révolution et à l’indépendance du pays, a signalé Si El Mahfoudh, en tenant à mettre en exergue les sacrifices consentis par les émigrés pendant la guerre d’indépendance qui ont eu à faire face d’abord aux services de sécurité français, les ultras de l’Algérie française en passant par les éléments du MNA et aussi aux harkis envoyés spécialement en France pour traquer et mater les militants du FLN. Dès lors la célébration de ce 58e anniversaire de la journée nationale de l’Emigration intervient en plein mouvement populaire que mène le peuple, particulièrement la jeunesse pour le changement du système politique et l’établissement d’un Etat de droit et de respect des libertés, nos interlocuteurs n’ont pas manqué d’appeler les jeunes de notre pays à s’inspirer des sacrifices de leurs aînés et de faire preuve de beaucoup de patriotisme pour préserver l’unité et l’indépendance de notre pays. Nos interlocuteurs ont également appelé les jeunes à s’armer de l’amour de la patrie qui leur a été légué par les martyrs de la glorieuse révolution de Novembre 1954 pour se constituer en rempart infranchissable contre toute tentative d’ingérence à des fins de déstabilisation de notre pays et de remise en cause de l’indépendance nationale arrachée au prix d’incommensurables sacrifices consentis par nos valeurs maquisards de l’intérieur et de l’émigration.

Belkacem Adrar