Béjaïa : Fatima Beddar, plus jeune victime, dont le cartable est au musée de la ville

La célébration de la Journée nationale de l’émigration, qui coïncide avec les massacres du 17 Octobre 1961, constitue une étape décisive de la lutte de Libération nationale. La volonté farouche du peuple algérien et des centaines d’émigrés algériens qui ont bravé l’interdiction des manifestations et des actions multiples a démontré à l’autorité coloniale et à tout le monde leur détermination à recouvrer l’indépendance et la souveraineté de l’Algérie.

Des manifestants qui ont subi les pires sévices et qui ont été noyés dans la Seine. Parmi ces manifestants, Fatima Beddar, originaire de la wilaya de Bejaia, plus jeune victime de ces massacres du 17 octobre 1961, à Paris, et dont le cartable d’école a été remis par son frère au musée du Moudjahid de Bejaia. Ainsi, cinquante-huit ans après, ces massacres tragiques ancrés dans la mémoire du peuple algérien sont commémorés le même jour, le 17 octobre, dans le pays et au sein de la communauté nationale établie en France, par un programme riche et varié et une reconnaissance de la lutte héroïque qu’a menée le peuple algérien face au colonialisme. Ce jour-là, des dizaines d’Algériens ont été noyés dans la Seine ou massacrés par la police française à Paris. C’est un devoir de justice de ne pas l’oublier.

Le 17 octobre 1961, alors que la guerre d’Algérie touche à sa fin, le FLN appelle à une manifestation pacifique dans les rues de Paris pour dénoncer le couvre-feu raciste imposé quelques jours plus tôt aux Algériens, et par extension à tous les Maghrébins. Certes, le FLN, qui avait déjà cinq années dans l’organisation et la mobilisation des populations pour braver la férocité du colonialisme, s’était mobilisé pour affronter au cœur de Paris les interdits des Français et la répression de la police, comme il avait démontré son génie dans l’organisation des manifestations dont celles des 10, 11 et 12 décembre 1960 dans toutes les villes d’Algérie. L’instauration arbitraire d’un couvre-feu, depuis le 5 octobre, pour la communauté algérienne à Paris, a poussé le FLN à organiser une manifestation pacifique afin notamment de briser cette mesure et d’attirer l’attention de l’opinion française et internationale sur l’arbitraire que subissent les Algériens dont la communauté nationale en France. La manifestation pacifique a été réprimée dans le sang. Les policiers et les harkis ont fait preuve de férocité. Le bilan officiel n’est pas connu. Mais d’après les recoupements, il y aurait eu 132 morts et des dizaines de disparus. Selon les historiens, il y aurait eu 200 victimes, parmi lesquelles la jeune Fatiha Beddar, une collégienne originaire de Bejaia, âgée de seulement 17 ans. 58 ans après, les Algériens en général et la communauté algérienne en France commémorent dans la dignité cette date historique.

M. Laouer