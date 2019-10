Massacre du 17 octobre 1961, Le chercheur et historien Fouad Soufi à El Moudjahid : « Le caractère politique d’un crime d’état avéré »

L’Algérie, son peuple et sa mémoire collective commémorent aujourd’hui, le triste 58e anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Hier comme aujourd’hui, le caractère politique de ce crime d’Etat n’a toujours pas été avoué et plutôt demeure nié. Et pourtant, les travaux des historiens, qui témoignent à charge de la responsabilité de l’Etat français dans ces massacres, ne manquent pas. Pour Fouad Soufi, historien et chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc) et ex-conservateur en chef aux Archives nationales d'Algérie, «la responsabilité de l’Etat français dans ces massacres est avérée, notamment dans les travaux de Jean-Luc Einaudi, qui ont été, d’ailleurs, confirmés par les thèses de deux grands historiens anglais, House et Neil Mac Master, publiées », a déclaré, hier, M. Soufi à

El Moudjahid.

Selon notre interlocuteur, le travail des deux historiens britanniques est sans appel. « Si Jean-Luc Einaudi a été violemment attaqué et même traîné devant la justice pour ses écrits et traité de sale gauchiste au service du FLN, on ne pouvait dire autant des deux historiens anglais », et pourtant, poursuit-il, « ils ont confirmé les thèses d’Einaudi qui a suffisamment posé les bons problèmes. Malheureusement, il n’a pas été entendu, du moins, difficilement, car on n’a pas voulu reconnaître la responsabilité des plus hautes instances du pays dans ces massacres », estime l’ex-conservateur aux Archives nationales d’Algérie. Ce dernier a rappelé que la France s’est limitée au procès du préfet de police de l’époque, Maurice Papon, et à ouvrir les archives en laissant les historiens se débrouiller

« Le gros problème qui se pose réside dans le fait que, souvent, l’Etat ne se sent pas obligé de suivre les historiens. Rien ne nous dit que, dans quelques années, la France ne va pas reconnaître son crime. Rappelez-vous, dans les années 90, du temps de l’ancien président Jacques Chirac, l’Etat français a reconnu sa responsabilité dans la déportation des juifs, alors que ses prédécesseurs —De Gaulle à Mitterrand— ne l’ont pas fait. Cela pour vous dire que c’est le travail des historiens qui va aider un Etat à prendre des décisions », assure Fouad Soufi. S’agissant des chiffres concernant le nombre des victimes de ce crime avancé par les différentes parties qui se sont penchées sur cette page sombre et sanglante de l’histoire de la colonisation française de l’Algérie, notre interlocuteur a rappelé qu’il n’y a jamais eu un consensus sur cette question et qu’il n’y en aura jamais, car une grande partie des archives ont été détruites, a-t-il souligné.

Amel Saher