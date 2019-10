Grand angle : La guerre écartée ?

La guerre des nerfs entre Iraniens, d’un côté, et Américains et Saoudiens, de l’autre, peut-elle se transformer en une guerre tout court ? D’aucuns continuent à le craindre. Il est vrai que les échanges d’accusations entre les deux camps, après les attaques contre des infrastructures pétrolières saoudiennes, suivies quelque temps après par des attaques contre des pétroliers iraniens et les drones abattus après leur violation de l’espace aérien de l’une ou de l’autre puissance régionale, ne sont pas pour rassurer. D’autant qu’après ces incidents, d’autres déclarations sont venues alimenter les tensions prégnantes dans le Golfe. Mais en dépit de cette situation explosive, d’autres écartent l’éventualité d’une guerre entre Washington et Téhéran. C’est le cas du ministre de la Défense du Qatar qui a déclaré hier qu’il ne voit «aucune guerre à l’avenir entre les Etats-Unis et l’Iran ». Sa conviction est basée sur cette certitude, partagée par de nombreux experts militaires et autres politiques, qu’« une guerre n'est bénéfique pour personne». Et partant, il a estimé que «la raison prévaudra parmi les sages dirigeants et les institutions des Etats-Unis». Les ardeurs des va-t-en guerre ont certainement été refroidies aussi par les risques encourus. L’Iran a répondu aux menaces d’une éventuelle frappe américaine ou saoudienne contre lui par la voix de son chef de la diplomatie, qui a déclaré dans un entretien à la télévision américaine CNN que «les Etats-Unis et l’Arabie saoudite déclencheraient une guerre totale s’il leur venait l’idée d’attaquer l’Iran ». De quoi donner à réfléchir. La fermeté dont a fait preuve Téhéran est-elle à l’origine du changement de ton perçu dans le discours du président américain ? Peut-être. Car ce qui est constaté ces derniers temps, c’est que le président américain, Donald Trump, évoque de plus en plus la nécessité de cesser les «guerres absurdes et interminables» et qualifie les activités militaires américaines au Moyen-Orient de «plus grande erreur» de son pays. A moins que cela ne relève de calculs dans la perspective de l’élection présidentielle de 2020. En fait, quelle que soit la raison qui a poussé le président américain à modérer ses propos et à s’éloigner, du moins pour l’instant, de la tentation guerrière, la communauté internationale ne peut que s’en réjouir.

Nadia K.