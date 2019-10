Concours d'accès au Doctorat : Plus de 84.000 candidats

Plus de 84.000 candidats ont été admis au concours de Doctorat, qui se déroulera entre le 19 octobre et 9 novembre 2019, a annoncé hier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le traitement des candidatures par les équipes de formation au niveau des établissements universitaires a donné lieu à «l'admission de 84.596 candidats, sur un total de 130.224 demandeurs, au concours de Doctorat qui aura lieu entre le 19 octobre et 9 novembre 2019, précise le ministère dans un communiqué.

Les candidats admis, dont les noms ont été publiés sur la plateforme numérique PROGRES, ont été classifiés en fonction des cinq catégories de classement (en Master) suivantes : A (les 10 premiers) ; B les 25 suivants ; C les 30 suivants ; D les 25 suivants et E les 10 suivants, a fait savoir le ministère, ajoutant qu'il a été admis un taux de 41% de la catégorie A ; 44,7% de la B ; 10% de la C ; 2,6% de la D et 0,7% de la E.

Le département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait état, dans ce sens, de la mobilisation de plus de 6.400 enseignants chercheurs de rang magistral en qualité de membres des comités de formation doctorante pour l'étude des dossiers de candidature.

L'utilisation de la plateforme numérique PROGRES pour le réception des dossiers de candidature au concours a offert de nombreux avantages aux étudiants candidats au concours d'accès au Doctorat à travers une plus grande lisibilité des offres de formation, une simplification des procédures de dépôt de dossiers (4 choix pour chaque candidat) et la garantie de l'égalité entre candidats en termes de traitement des dossiers, conclut le communiqué.