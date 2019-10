Algérie - Corée : Renforcer la coopération universitaire

Le développement de la coopération algéro-coréenne dans le domaine universitaire a été évoqué lors d'un entretien entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, et l'ambassadeur de la République de Corée à Alger, Lee Eun-Yong, indique un communiqué de ce ministère.

Les deux parties ont évoqué, à cette occasion, «les possibilités de donner une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, notamment dans la formation supérieure ainsi que dans le domaine de la recherche scientifique», précise le communiqué. Elles ont convenu, à cet effet, de «renforcer davantage leurs relations bilatérales, à travers, notamment, l'envoi de délégations d'experts pour des séjours scientifiques au niveau des différentes universités et centres de recherche, la densification des échanges d'expériences, l'encouragement des responsables des établissements universitaires à contracter des accords de jumelage entre les différentes universités, l'organisation de colloques, séminaires, conférences et journées d'études». Dans ce cadre, «il est à signaler la signature de 11 accords de jumelage entre les universités algériennes et coréennes», note la même source. Lors de cette rencontre, «la partie algérienne a sollicité l'aide des Coréens pour la création d'une plate-forme de plateau hybride, de même que la création d'une université mixte algéro-coréenne en associant des groupements d'investissement et d'industrie des deux pays qui pourront contribuer à l'essor de ce futur pôle d'excellence». L'implantation de cette université est prévue «au niveau de la ville de Sidi Abdallah où l'infrastructure de base existe déjà et pourra, de ce fait, devenir un important pôle universitaire réunissant les conditions nécessaires à même de permettre à nos universitaires (étudiants et chercheurs) d'être au diapason des dernières technologies. De même qu'il sera susceptible de constituer une attraction non seulement pour l'élite nationale, mais aussi africaine, arabe et même méditerranéenne», ajoute le communiqué. Durant cette audience, la partie algérienne a «manifesté un intérêt particulier pour les méthodes d'enseignement de la langue anglaise au niveau des universités coréennes ainsi qu'aux procédures et méthodes de sélection des étudiants». De son côté, la partie coréenne s'est dite «très impressionnée par le nombre d'étudiants qui fréquentent les universités algériennes ainsi que leur degré d'intelligence et leur capacité d'adaptation et d'assimilation notamment pour les langues étrangères».

Dans ce cadre, l'ambassadeur coréen a indiqué que «dernièrement, son ambassade avait organisé un concours d'apprentissage de la langue coréenne et auquel avait pris part plus d'une centaine d'étudiants algériens, parmi eux une jeune étudiante qui maîtrise parfaitement la langue coréenne», relevant que cela «démontre que la société algérienne est ouverte à toutes les civilisations».

L'ambassadeur a, en outre, «énuméré les différentes conventions signées avec les universités algériennes notamment celle de Ghardaïa où les échanges se développent à une cadence appréciable». Lors de cette rencontre, les deux parties «ont convenu d'explorer les possibilités de mettre en place et de développer une chaîne de langue arabe en République de Corée ainsi qu'une chaîne de langue coréenne en Algérie. De même qu'ils ont abordé le dossier relatif à la mobilité des étudiants et enseignants des deux pays», ajoute le communiqué.