Complexe d’El-Hadjar : mise en œuvredes mesures d’urgence

Un Comité Interministériel chargé du suivi de l'état de mise en œuvre des mesures d'urgence décidées au profit du complexe sidérurgique d'El Hadjar (Annaba) a été installé par la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a indiqué hier, le ministère dans un communiqué. L'installation de ce Comité a été décidée lors du Conseil interministériel, tenu le 17 septembre dernier relatif à la situation du complexe sidérurgique d'El Hadjar, a précisé la même source. Cette réunion a été organisée suite aux perturbations de l'activité du Complexe induites, notamment par les dysfonctionnements enregistrés dans les opérations d’acheminement du minerai de fer à partir des mines d’Ouenza et de Boukhadra, rappelle le ministère. Ainsi, les mesures décidées visent à «assurer le redressement de la situation du Complexe dans le but d’assurer la pérennité de son activité, la sauvegarde des postes d'emplois, lui assurer un rehaussement de sa compétitivité et surtout la sauvegarde des investissements colossaux suscrits par le Trésor public», a poursuivi la même source. En plus du suivi de la situation de l’approvisionnement du Complexe d’El Hadjar en minerai de fer, le Comité devra présenter des «propositions de solutions pour le redressement de la situation globale du Complexe prenant en compte l'ensemble des problématiques rencontrées notamment, financière, organisationnelle, production et portefeuille produits, Ies emplois, les projets de développement, les besoins en eau et en énergie (électricité et gaz), Le positionnement vis-à-vis de la concurrence», selon le communiqué. «Un plan stratégique pour SEH (Complexe Sidérurgique d’El Hadjar) devra être mis en place par le Comité», ajoute la même source. Ce comité devra établir un premier rapport, dans un délai d'un mois qui sera présenté par la ministre de l’Industrie et des Mines en réunion du Gouvernement, précise le ministère. Présidé par la ministre de l’Industrie et des Mines, le Comité interministériel est composé des représentants des secteurs ministériels de la Défense nationale, de l'Intérieur et des Collectivités locales, des Finances, de l’Energie , des Travaux publics et des Transports et des Ressources en eau, ainsi que les principaux Groupes, EPE et EPIC également concernés. Il s'agit des groupes, MANAL, IMETALI, LOGITRANS, MFE (Société des Mines de Fer de l'Est), SEH (Complexe Sidérurgique d’El Hadjar) et l’EPIC SNTF.