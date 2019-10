Note de lecture, Un fascicule sur le Hirak : Justes observations

Grandeur, servitudes et défis du Hirak citoyen en Algérie, tel est l’intitulé d’un essai de Hachemi Djiar, paru aux éditions Dar Houma. Il traite de la problématique du mouvement populaire inédit, déclenché le 22 février de manière pacifique.

Sans prétendre cerner dans toute sa complexité une crise «pas aussi simple à comprendre», du fait qu’elle a déstabilisé, en quelques semaines, un régime qui s’est cru inébranlable parce qu’il s’est solidement implanté depuis deux décennies en honnête commis de l’Etat qui connaît de l’intérieur «les fonctionnements et les dysfonctionnements de l’Exécutif et du Législatif», il apporte son éclairage et pose des questions aussi brûlantes qu’où va le Hirak et que peut-il en sortir ? L’auteur, sans fournir de réponse tranchée sur un processus en cours, tente néanmoins, en interpellant les élites et le pays, de proposer une piste qui n’est pas sans intérêt; celle de la distinction entre l’Etat et le régime en partant de sa position de «haut fonctionnaire» qui a consacré loyalement et avec abnégation sa vie au service public. Il s’agit là de la défense courageuse de tous les commis de l’Etat, aujourd’hui «brutalement et injustement attaqués» et assimilés, «sciemment ou par ignorance», aux éléments qui se sont laissés polluer par l’immoralité. Pour lui, le Hirak est à la fois la «conséquence de la non-prévision et de la désorganisation de la chose publique» mais aussi «d’un malaise étendu», même s’il porte la «possibilité d’une révolution» et donc, d’un chamboulement des structures sociales du pays, par son caractère pacifique, il est annonciateur de réformes structurelles, d’une «évolution», et donc d’une «amélioration» qui ne va pas de soi et dépend, nous dit-il, de «l’acuité des divergences qui opposent les protagonistes et donc des objectifs poursuivis par les uns et par les autres, des enjeux de pouvoir, des dispositions d’esprit des personnes impliquées et des idées qu’elles se font mais aussi de leur sagesse autant que de leur aptitude au dialogue» pour trouver une solution à la crise. En un mot, si l’élection d’un nouveau président constitue une nécessité, à travers un vote libre et transparent, cela ne peut être qu’un premier pas dans le processus du changement attendu.

«Le Hirak, écrit-il, doit prendre garde à ce que ses aspirations légitimes, ses capacités créatrices, ses potentialités, sa vitalité, la communion qui l’anime ne se pulvérisent pas sur les écueils de la vie réelle ni sur un idéalisme de circonstance qui empêche de rechercher l’alternative ailleurs que dans la négation systématique et sans discernement de ce que l’on a, c’est-à-dire de ce que les générations du combat libérateur ont créé sur les décombres de l’ordre colonial en tant que fruit des nécessités et de l’inexpérience, aussi imparfait puisse-t-il nous paraître aujourd’hui».

Avec un regard vif, plein de réalisme et de bon sens, l’auteur ne perd jamais l’essentiel, le souci de la mise en œuvre d’un modèle de démocratie moderne que les Algériens souhaitent réaliser ensemble.

C. J.

Hachemi Djiar : Grandeur, servitudes et défis du Hirak citoyen en Algérie, essai, éditions Dar Houma, Alger, 2019, 68 pages, 150 DA.