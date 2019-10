Festival international de la musique symphonique : La Suède, la Russie et le Japon à l’Opéra d’Alger

Pas moins de trois pays à l’affiche de cette cinquième soirée de la XIe édition du festival international de la musique symphonique. Il s’agit de la Suède, du Japon et de la Russie, qui se sont succédé sur la scène de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah, en interprétant les compositions des maîtres de cette musique savante avec brio, lors d’une soirée, mardi dernier, devant un public connaisseur.

La formation suédoise originaire de Stockholm, baptisée «Alexan Trio», a donné le ton. Composé de la grande soprano Alexandra Büchel et des talentueux musiciens Love Derwinger, au piano, et Chrischan Larson, violoncelliste et compositeur, ce trio a envoûté les présents par un spectacle dressé sur un recueil musical mixte et varié, mettant l’accent sur la musique contemporaine, mais concevant également de la musique de chambre classique, ainsi que des pièces improvisées. Cette combinaison inhabituelle de voix, piano et violoncelle décline une fusion originale puisée dans un répertoire intéressant, au bonheur d’un public fidèle à la musique savante. «Alexan Trio» a su conquérir le public algérois qui a découvert leur première grande représentation octroyée hors de leur pays. Le trio suédois a interprété Villanelle, une composition pour piano et voix soprano. Écrite par la Schaerbeekoise (une commune de Bruxelles) Eva Dell'Acquaen en 1893, cette composition figure dans les bandes sonores de films, dont Get help to love et Ma femme est un ange. La formation suédoise a enchaîné avec des compositions de Jean Tavener, telles que From Akhmatova songs, Dante, Pushkin and Lermontov, Couplet et Death. Dans la continuité de son spectacle, «Alexan Trio» a, par ailleurs, produit «Ver Sacrum», une des compositions écrites par le compositeur, chef d’orchestre et journaliste suédois Ture Rangström (1884-1947). Le trio a enchaîné avec cinq titres du compositeur suédois Bo Linde (1933-1970), Fromfourteen, song of Spring (soprano et piano), Vårdagjämning (everyday equilibrium), Våretydför Tvåfingrar. Le trio a achevé son numéro avec Gepopo’s aria, de György Ligeti, avant de céder la scène à la formation japonaise «Yakohama Sinfonietta». L’ensemble japonais a gratifié les présents de l’Opéra d’Alger avec un répertoire mixte et varié, à travers une combinaison sublime du piano, du violon et du basson accompagnant des chants captivants exécutés par la mezzo-soprano Taeka Hino, soutenue par le pianiste Toshiki Usui et la violoniste Eri Takeya, ainsi qu’Akinobu Yoda au basson, parmi ses brillants membres, et a puisé dans le répertoire culturel japonais Kozaburo Hirai, Narayama, Tastunosuke Koshitani, Hatsukoi, Kosaku Yamada, Matsushima Ondo, en exécutant, entres autres, des compositions d’Isidor Zebeljan, Sarabande, pour violon, violoncelle et piano, Fromincidental Music», Mains Sales, des classiques de G. Rossini et l’incontournable compositeur W. A., Mozart Violon Sonate en sol majeur K.V. 379. Ainsi, les mélomanes de la musique savante se sont laissés envoûter par les notes musicales dégagées du milieu de la scène de la prestigieuse salle de l’Opéra d’Alger, décorée aux couleurs du rubis et de l’émeraude. Devenue l’amie du festival, la Russie, qui était l’invité d’honneur dans la précédente édition, a pris part, cette année, avec le même orchestre. Severnaya Venezia a, quant à lui, rendu des extraits d’opéra de grands compositeurs russes, dont Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) et Dmitri Chostakovitch (1906-1975). Venu de Saint-Pétersbourg, l’ensemble est composé de jeunes interprètes talentueux et des musiciens professionnels, sous la direction du chef d’orchestre Eduard Tomsha. La formation russe a donné le ton avec une ouverture de l’Opéra de Carmen, de G. Bizet. Pour enchaîner dans le même répertoire de ce grand compositeur, avec Carmen Suite, Danse, Entrée de Carmen et Habanera, Deuxième intermezzo, Toréador, Boléro. L’ensemble des dix musiciens qui accompagnait la soprano Ekaterina Fenina et le ténor Evgeny Nagovitsyn, sous la direction du grand maestro Eduard Tomsha, a, entres autres, interprété les plus grandes compositions des maîtres de la musique savante, telles que le Barbier de Séville, de G. Rossini, Maman et Parla mi d’amore Mariu, de C. A. Bixio, W. A. Mozart Ouverture de l’opéra Mariage de Figaro. Ouverte le 12 octobre dernier, la XIe édition du festival international de musique symphonique a réuni pour sa nouvelle édition des compositeurs et orchestres symphoniques de seize pays, dont l’Égypte comme invitée d’honneur.

Sihem Oubraham