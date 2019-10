Ligue 2 (Matches avancés/9e journée), JSMB - ASK et MCS - USMH : Deux affiches à suivre de près

Deux matchs du championnat de Ligue 2 auront lieu, aujourd’hui, en ouverture de la neuvième journée de la compétition, toujours dominée par l’Olympique de Médéa et le Widad de Tlemcen, ex-æquo avec 16 points.

La première affiche nous propose une intéressante confrontation entre la JSM Béjaïa et l’AS Khroub. Les Béjaouis devront assurer à domicile et devant leur public, pour espérer sortir de la zone de relégation. Les protégés de Moez Bouakaz auront du pain sur la planche face à une équipe ayant gagné cinq matchs depuis le début de championnat, et qui affiche d’ores et déjà ses ambitions de rejoindre l’élite, avec une troisième place au classement et un total de 15 points. Le deuxième match opposera le MC Saïda à l’USM El-Harrach. Les deux équipes ont manqué le début de championnat, notamment pour l’USMH qui souffre le martyre, avec uniquement deux points récoltés pour l’instant, deux matchs nuls et cinq défaites. Le MC Saïda totalise, lui, neuf points sur huit matchs joués, et espère, pour cette rencontre, en accueillant l’USMH qui traverse une crise multidimensionnelle, gagner ce match pour glaner des points nécessaires pour le reste du parcours. Le reste des rencontres de la 9e journée de Ligue 2 aura lieu samedi, le match choc devant avoir lieu à Tlemcen entre le WAT, leader du classement, et la JSM Skikda, qui se trouve à deux points du leader. Le MC El-Eulma jouera face à l’Olympique Médéa, le RC Relizane accueillera le promu RC Arbaâ, Amal Bou Saâda recevra le Mouloudia de Béjaïa, l’OM Arzew donnera la réplique au DRB Tadjenanet, alors que l’ASM Oran affrontera l’USM Annaba.

Kader Bentounès



Aujourd’hui :

JSMB - ASK (18h)

MCS - USMH (15h)