Algérie 3 - Colombie 0 : Des Verts éblouissants

Les Verts ont disposé, mardi soir au stade Pierre Mauroy de Lille, des Cafeteros par le score sans appel de 3 à 0, à l'issue d'un match plein et plaisant. Face au neuvième du dernier classement FIFA, l'Algérie à fait honneur à son statut de champion d'Afrique. Le Onze national a livré un match de niveau mondial contre une équipe de la Colombie, qui n'a pas du tout réussi à rivaliser avec l'EN, et encore moins à trouver les solutions offensives, malgré une grande détermination affichée.

Cette partie très disputée, marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu et dominée par l'aspect tactique, n'avait rien d'amicale. Les deux formations sont vite rentrées dans le vif du sujet, en mettant beaucoup de rythme et d'intensité dans le jeu. Evoluant dans une configuration tactique de prudence (4-5-1 échelonnée en 4-1-4-1), avec un bloc équipe relativement médian lui permettant une rapide conversion offensive (4-3-3), les Cafeteros ont d'emblée pris l'initiative du jeu à leur compte pour aller mettre la pression sur la défense Algérienne. Les poulains du coach Carlos Quieros lance les hostilités. Après quelques timides occasions, Morelos (5') alerte sérieusement M'Bolhi, son lobe a failli faire mouche. Les protégés de Belmadi laissent l'orage passer, avant de réagir. Adoptant un schéma de prudence (4-5-1 échelonné en 4-2-3-1), avec un bloc médian, ont marqué sur la première occasion. 15', alerté par Mahrez à la limite de la surface de réparation, Bounedjah parvient à tromper la vigilance d'Ospina d'une belle frappe enveloppée au second poteau. 20', les Verts font le break grâce à leur capitaine Mahrez. Suite à un corner bien travaillé par Bennacer et Bellaili, l'attaquant de Manchester City double la mise d'un tir croisé. Le portier Colombien était gêné par ses défenseurs. Dans la foulée, Bounedjah manque de peu de signer un doublée. Il prend le dessus sur Murillo, mais sa balle vient mourir sur la transversale. Touchés dans leur amour propre, les Colombiens vont se ruer sur le camp Algérien en multipliant les assauts dans les dix dernières minutes de cette première période. Ils ne parviendront cependant pas à concrétiser face à une solide défense Algérienne. 35', M'Bolhi se couche parfaitement pour capter la tête piquée d'Uribe. 36, le gardien Algérien est à la parade pour repousser le tir puissant de Cuardado. De retour des vestiaires, les Cafeteros ont doublé d'effort, en accélérant un peu plus le jeu, pour tenter de réduire la marque. Notamment dans le premier quart d'heure. De leur côté, les Fennecs ont surtout géré leur avantage au score, en favorisant le jeu de contre. 55', Diaz s'infiltre dans la surface, en éliminant Atal. Son tir est bien bloqué par le portier. 65', parti sur le flanc droit, Mahrez emballe toute la défense avant de signer son doublée du jour. D'un tir croisé, il trouve le petit filet opposé de la cage gardée par Ospina et porte ainsi le score à 3 - 0. Dans les arrêts de jeu de cette partie, Abeid manque de peu d'aggraver la marque. Son tir est bien capté par le gardien.

Les camarades de Mandi font ainsi chuter la Colombie, après neuf rencontres sans défaite. Par la même, les Verts prolongent leur série d'invincibilité à 17 rencontres. C'est le dernier match amicale de l'EN avant les éliminatoires de la CAN 2021. Le 14 novembre prochain, l'Algérie reçoit la Zambie, avant de se rendre au Botswana quatre jours plus tard.

Redha M.