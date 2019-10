El Tarf : Sonelgaz veut recouvrer 94.10 milliards de centimes de créances

La concession de distribution de l’électricité et du gaz El Tarf envisage de recourir aux procédures en vigueur afin de recouvrer ses créances au titre de la campagne El Tahssil. A cet effet, plusieurs administrations et collectivités locales ont été saisies en vue de régler leurs redevances de consommation d’électricité dans les plus brefs délais. La concession qui enregistre des créances impayées de plus de 94,10 milliards de centimes, a envoyé 201 relances à des organes administratifs et 50.213 autres à des entreprises privées et à des ménages, tout en œuvrant à sensibiliser tous les concernés sur la nécessité d'avoir une culture de paiement. D’autant qu’une convention de partenariat signée entre Sonelgaz et la BNA facilite le processus de paiement des créances. Dans cette optique, les détenteurs des cartes interbancaires de la BNA ou de toute autre banque de la place bancaire peuvent désormais régler leurs factures d'électricité et de gaz via internet. La BNA d’El Tarf a fourni dans ce cadre un terminal de paiement électronique au niveau de l’agence commerciale d’El Tarf, pour faciliter davantage le paiement de proximité et à domicile via la carte CIB. Ainsi, le consommateur a la possibilité de paiement par GAB (Guichet Automatique de Banque) installés aux endroits publics à travers tout le territoire national. Par ailleurs, les pertes subies par la société en ce qui concerne les agressions d’ouvrage d'électricité et du gaz sont estimées à 34 milliards de centimes (78 GWH),

indique-t-on.

B. Guetmi