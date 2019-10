Enseignement coranique : Suivi par près d'un million de personnes

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a fait état, hier à Alger, de près d'un million de personnes qui suivent un enseignement coranique en Algérie.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite sur le terrain dans la wilaya d'Alger où il a procédé à l'inauguration de trois écoles coraniques, à l'occasion de la rentrée annuelle de l'enseignement coranique, M. Belmehdi a précisé qu' «entre 900.000 et un million de personnes suivent l'enseignement coranique, à travers tout le pays». Le ministre a souligné que l'Etat «veille à développer et doter l'enseignement coranique des moyens matériels et moraux nécessaires, et ce, parallèlement à l'enseignement général en Algérie». Lors de cette visite, M. Belmehdi a procédé à l'inauguration de l'école coranique Mohamed-Lakhal-Chourafa dans la circonscription administrative de Draria, dont la capacité d'accueil est de 450 élèves. Dans la commune de Baba Hassen relevant de la même circonscription administrative, le ministre a inauguré l'école coranique Abdelhamid-Ben-Badis qui dispose de 500 places, d'une salle de récitation traditionnelle, d'une bibliothèque et de bureaux administratifs. La dernière station de cette visite a été la commune de Bab Ezzouar relevant de la circonscription administrative de Dar El Beida où le ministre a inauguré la mosquée Salmane-el-Farisi et une classe d'enseignement coranique.