Aéroport Mohamed-Khider de Biskra : Inauguration de la nouvelle aérogare

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a procédé hier à Biskra à l’inauguration de la nouvelle aérogare de l’aéroport Mohamed-Khider. Selon les explications données sur site au ministre, les travaux de réalisation de cette aérogare ont démarré en 2014 et ont nécessité une enveloppe financière de l’ordre de 1 milliard DA au titre d’une opération de réaménagement et d’extension.

Les travaux ont ainsi porté sur la réalisation d’une salle d’accueil des voyageurs, d’un pavillon de traitement des bagages et dépôts, des bureaux de l’administration de l’aéroport et un parking, selon les explications. Le ministre s’est enquis des travaux terminés dernièrement d’extension de la piste d’atterrissage longue désormais de 3.100 mètres et large de 45 mètres. Il a également suivi un exposé sur le projet de transfert du tracé de la voie ferroviaire en dehors de la ville de Biskra incluant la construction d’une gare ferroviaire des voyageurs et une autre pour les marchandises. M. Kouraba a insisté sur la réception de ce projet «au cours du 1er semestre 2020» ainsi que la levée de toutes les oppositions.

Le ministre poursuivra sa visite dans cette wilaya par l’inspection de plusieurs projets de son département dans les communes d’Oumèche, Ouled Djellal et de Biskra.