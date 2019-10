Microcrédit : Des résultats probants

Une délégation gouvernementale composée de sept ministres a assisté à l’inauguration, hier, du Salon national de la microactivité.

Les résultats obtenus par l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) tant en matière de création de micro-entreprises qu’en termes de résorption du chômage, y compris parmi les couches défavorisées, mais aussi dans les rangs des universitaires fraîchement diplômés ont été satisfaisants. Ainsi a plaidé la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, lors d’une conférence de presse hier à l’occasion du lancement du Salon national de la microactivité sous le slogan «l’Entrepreneuriat, un pari d’avenir».

Une importante délégation gouvernementale composée de sept ministres ainsi que des responsables de différents établissements publics, y compris les banques publiques et les organismes de sécurité sociale, ont pris part au lancement de cette manifestation. «Les résultats jusque-là réalisés à travers le dispositif Angem ne sont pas maigres», appuie encore Mme Eddalia, assurant que l’Exécutif s’emploie à les améliorer à travers une batterie de mesures innovantes. Elle citera entre autres mesures la possibilité d’une révision à la hausse du montant du crédit aux jeunes entrepreneurs actuellement fixé à 1 million de DA. Elle fera part aussi de la modernisation de ce dispositif et de sa nécessaire réadaptation dans l’objectif d’assurer une meilleure contribution à l’économie nationale. Elle expliquera, à ce propos, que l’octroi de microcrédits se fera à l’avenir d’une manière ciblée et concernera des projets créateurs de richesse et de valeur ajoutée, plus particulièrement dans les domaines de l’environnement, des énergies renouvelables et du secteur des services.

Cela étant, et pour revenir au bilan du dispositif Angem, il se concrétise par la réalisation d’un million de micro-entreprises à l’échelle nationale qui activent dans divers domaines d’activité ayant permis la création de 1,3 million de postes d’emploi. Plus explicite, Mme Eddalia a indiqué que 67% des bénéficiaires sont des jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans. On y retrouve notamment des universitaires fraîchement diplômés au nombre de 2.000 ainsi que d’ex-détenus qui ont pu, eux aussi, bénéficier de ce dispositif dans le cadre de la politique de réinsertion sociale. Ce qui est visé à travers l’Angem, c’est aussi la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), affirme encore la ministre, non sans mettre en relief tout l’intérêt que lui accorde le gouvernement, engagé, assure-t-elle, à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et, par conséquent, la lutte contre le chômage et la précarité sociale. Inauguré à l’Office Riadh El-Feth, le Salon national de la microactivité qui s’étale sur trois jours vise à mettre en lumière les expériences des entrepreneurs, informer sur les opportunités entrepreneuriales existantes et aider les promoteurs à promouvoir leurs produits pour les commercialiser.

Trois conventions ont été signées en marge de la cérémonie. La première a été paraphée entre le ministère de la Solidarité et celui de l’Enseignement supérieur et porte sur la promotion du micro-crédit dans le milieu universitaire. La seconde a été signée entre le même département de la Solidarité et le ministère de la Formation professionnelle, alors que la troisième convention concerne l’agence Angem et le Conservatoire national des formations et de l’environnement. La séance d’inauguration de cette manifestation à laquelle participent plus de 140 exposants a été marquée par le lancement du portail web au profit des demandeurs de microcrédits ainsi que la remise de chèques d’une valeur de 100.000 DA pour une dizaine de jeunes entrepreneurs.

Karim Aoudia