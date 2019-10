Sonatrach : Nouvel actionnaire majoritaire de Medgaz

La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et les Espagnoles Cepsa et Naturgy ont signé lundi dernier un accord de cession des parts de Cepsa dans le gazoduc Medgaz, a indiqué hier un communiqué de la Sonatrach.

A travers cet accord, la part de Sonatrach dans Medgaz passera de 43% à 51%, a précisé la même source. Ainsi, après la validation de la transaction par les autorités européennes en charge de la concurrence, Sonatrach deviendra l’actionnaire majoritaire de Medgaz.

Pour rappel, Medgaz est un gazoduc direct qui relie Benisaf en Algérie à Almeria en Espagne. Medgaz a été mis en service en février 2011 avec une capacité de 8 milliards de m3 par an. A travers cet accord, Sonatrach va renforcer son rôle de fournisseur fiable sur le marché ibérique du gaz.