Objectifs de développement durable : Atelier sur l’égalité des sexes à Alger

Un atelier consacré à l'accompagnement des efforts nationaux pour une meilleure prise en compte de l'égalité des sexes dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), définis par l'Organisation des Nations unies, sera organisé à partir d’aujourd’hui à Alger, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cet atelier de deux jours, intitulé "Renforcement des capacités nationales sur la transversalité de l'ODD 5 relatif à l'égalité entre les sexes", s'inscrit dans le cadre du projet d'appui conjoint du Système des Nations unies (SNU) à la coordination et suivi de la mise en œuvre des ODD par le gouvernement algérien. L'atelier vise à "renforcer l'intégration et une meilleure transversalité de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 dans les politiques et programmes nationaux" et "développer avec les différentes parties prenantes une approche intégrée et multisectorielle nécessaire à la mise en œuvre de l'ODD 5 avec l'appui du SNU". Il s'agit, également, de "sensibiliser les cadres sectoriels sur l'importance de la collecte et du partage des données désagrégées et de leur standardisation en matière de genre, par âge et sexe, et leur utilisation dans les programmes de développement et identifier les sources et moyens de collecte de données par âge et sexe au niveau des différents secteurs". Il sera question, en outre, d'"identifier les principaux domaines d'action et les ressources disponibles nécessaires sur lesquels agir en priorité, notamment en faveur des populations vulnérables (femmes, enfants et jeunes, personnes âgées, et autres) et de "documenter les expériences et les meilleures pratiques dans les domaines d'action transversaux et multisectoriels en vue de leur partage au niveau régional et international". L'atelier est organisé par le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, avec l'appui du Système des Nations unies.

Cinquième du genre, l'atelier s'inscrit dans la continuité des quatre ateliers qui ont été organisés avec "succès" en 2018 et 2019, tels que l'atelier sur l'ODD3 relatif à la santé, l'atelier sur les cibles et les indicateurs des Objectif de développement durables et les ateliers de sensibilisation destinés à la société civile et aux médias, dans le cadre du projet d'appui conjoint du Système des Nations unies à la coordination et suivi de la mise en œuvre des ODD par le gouvernement algérien.