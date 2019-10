Réunion des ministres arabes du tourisme et de la culture : M. Benmessaoud à Tunis

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, prend part du 15 au 17 octobre à Tunis aux travaux de la 2e réunion des ministres du Tourisme et de la Culture des pays arabes.

Cette participation intervient dans le cadre de «la consolidation de la présence de l'Algérie dans les différentes commissions et Conseils de la Ligue arabe et de la concrétisation de sa qualité de membre au Groupe de travail Initiative du tourisme et du patrimoine civilisationnel et culturel des pays arabes.

Cette réunion examinera «plusieurs questions en relation avec le secteur du tourisme et de la culture dans le monde arabe, à commencer par l'évaluation des décisions de la première réunion, tenue l'année dernière» outre «les moyens de promouvoir l'apport des secteurs du tourisme et de la culture dans le soutien de l'économie, le renforcement de l'identité nationale à travers le patrimoine culturel commun, et l'encouragement de l'échange d’expériences entre les pays arabes dans les domaines de l'éducation, de la formation et de développement des ressources humaines».

Les participants se pencheront également sur «le thème de la promotion du legs touristique et culturel et la mise en place de nouvelles stratégies de travail pour consolider l'action commune dans le secteur du tourisme culturel arabe et son intégration aux programmes du tourisme durable». Le ministre aura, à cette occasion, des entretiens bilatéraux avec ses homologues de différents pays arabes, membres de l'Initiative et de la commission du tourisme de la Ligue arabe. Outre la présentation de l'expérience de l'Algérie en matière de promotion du secteur du tourisme culturel, il discutera avec ses interlocuteurs des voies et moyens de coopération avec nos frères dans les pays arabes.