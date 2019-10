Eclairage : étape cruciale

Le plan de sortie de crise nécessite la conjugaison des efforts de toutes les institutions dont font partie l’Autorité nationale indépendante ou encore le gouvernement et l’état-major de l’ANP qui fournissent tous les moyens et prodiguent toute forme de facilitation afin d’optimiser les conditions d’organisation de la présidentielle.

Depuis le discours du chef de l’Etat en juillet dernier, des préparatifs intenses ont été consentis à cet effet, parmi lesquelles figurent l’installation des délégations locales de l’Autorité indépendante ou encore la révision des listes électorales et les facilitations accordées pour la signature des formulaires individuels présentés par les postulants à la présidentielle.

Ainsi, il est constaté un engouement sans pareil de la part des citoyens, notamment des jeunes, pour s’inscrire sur les listes électorales alors que les postulants ont été nombreux à retirer les formulaires de souscription : preuve que la présidentielle est considéré comme un rendez-vous important de part et d’autre tant il est urgent d’élire la personne qui aura entre les mains les destinées du pays au cours des cinq prochaines années afin d’engager les réformes nécessaires au plan politique, économique et social.

Il est aussi d’un intérêt indéniable de parvenir à résoudre rapidement la crise actuelle par les voies constitutionnelles en redonnant la voix aux électeurs dont la majorité est prête à se rendre le 12 décembre aux urnes pour choisir en toute transparence la personne jugée apte à assumer les hautes fonctions au sommet de la pyramide politique. Désormais, rien n’empêche de procéder à cet acte civilisationnel , la fédération des efforts et la confiance réciproque entre le peuple et son armée est devenue palpable sur le terrain, les nuisances de la bande et de ses relais ayant échoué dans le plan de déstabilisation et de prolongement de la durée de la crise.

L’intérêt du peuple et de la patrie impose l’instauration d’un climat de confiance et de quiétude permettant d’aller vers l’élection sans crainte de fraude ou d’un quelconque esprit de cooptation, étant donné que la période de désignation des présidents par des cercles restreints est révolue à jamais.

L’amendement de la loi électorale et son adaptation de manière à répondre aux préoccupations et aux attentes des Algériens, et à satisfaire également les revendications pressantes du peuple ainsi que la mise en place de l’Autorité nationale indépendante des élections avec de larges prérogatives, sont considérés comme des gages de la réussite de l’échéance présidentielle.

S’il est vrai que cette dernière est un thème majeur des débats pour les semaines à venir, il n’en demeure pas moins que d’autres dossiers intéressent grandement l’opinion, à l’instar des projets de loi de finances et des hydrocarbures qui constituent une véritable plus-value à même de relancer l’économie nationale et de donner un nouveau souffle à l’investissement dans les secteurs économiques stratégiques. Ce n’est pas sans importance dans une période cruciale nécessitant une mobilisation sans précédent pour éviter de tomber dans les travers d’une politique économique basée uniquement sur les revenus des exportations des hydrocarbures.

Ahmed Mesbah