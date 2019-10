MDN : Un terroriste se rend à Adrar un autre abattu à Tissemsilt

Un terroriste s’est rendu, lundi dernier, aux autorités militaires à Adrar (3e RM). Il s’agit du dénommé Toudji Athmane, alias Abou Sofiane, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Dans le même contexte, et suite à l’opération menée par un détachement de l’ANP dans la commune de Theniet El-Had, wilaya de Tissemsilt (2e RM), ayant permis, hier, la neutralisation d’un terroriste et la récupération d’armes à feu, il a été procédé à l’identification de ce criminel, il s’agit en l’occurrence du dénommé Malal Amar, alias Ouala, qui avait rallié les groupes criminels en 2014.

D’autre part, un détachement de l’ANP a détruit, lors d’une opération de fouille et de recherche à Médéa (1re RM), une bombe et six casemates, tandis que d’autres détachements et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Khenchela et Batna (5e RM).

Par ailleurs, des Garde-frontières ont saisi, près de la bande frontalière à Tlemcen (2e RM), 25 kilos de kif traité, alors que des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de neuf personnes à El-Ghazaouet (2e RM) et El-Kala (5e RM).

Un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, lors d’une opération à Theniet El-Had, wilaya de Tissemsilt (2e Région militaire), un terroriste en possession d’un pistolet automatique, d’un fusil semi-automatique et de munitions».