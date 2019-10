Présence ottomane en Algérie et au Maghreb : Écriture d’une histoire véritable

Les participants au séminaire international sur «la politique ottomane dans l’espace maritime et saharien de la région du Maghreb, à l’ère contemporaine (1518-1918)», ouvert hier à Laghouat, ont plaidé pour l’écriture de l’histoire véritable de la présence ottomane en Algérie et au Maghreb, «qui ne soit ni falsifiée ni superficielle».

Des intervenants ont estimé que «l’existence ottomane au Maghreb est une période importante dans l’historiographie de la région, en dépit des tentatives de certains occidentalistes de cacher la vérité de cet état historique».

Le directeur des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi, a appelé, à ce titre, les historiens, juristes et chercheurs en histoire, à œuvrer à «faire prévaloir la primauté de l’objectivité, à choisir la terminologie exacte dans l’écriture sur la présence ottomane dans la région et de se référer aux documents émis par la population et les dignitaires de l’Algérie à l’Etat ottoman».