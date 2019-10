Election présidentielle, Constantine : 15.849 nouveaux inscrits

Près de 16.000 citoyens ont été portés sur les listes électorales dans la wilaya de Constantine, a indiqué le coordinateur de la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Kaouane, et ce jusqu’au 6 octobre, date de la clôture de l’opération de révision exceptionnelle entamée le 22 septembre dernier.

Parmi les nouveaux inscrits, figurent 8.437 personnes ayant changé leur commune de résidence, principalement ceux relogés au niveau de la circonscription administrative Ali- Mendjeli, 6.707 citoyens dont c’est la première inscription, et 705 personnes ayant atteint cette année l’âge de voter, soit 18 ans. En contrepartie de ces 15.849 nouvelles inscriptions, 4.957 personnes ont été radiées du fichier, ce qui a porté temporairement le nombre total d’inscrits de 592.310 à 603.202, en attendant la révision lancée samedi 12 et qui devra se terminer jeudi prochain.

Pour M. Kaouane, le regain d’intérêt manifesté par les citoyens de Constantine pour la présidentielle du 12 décembre traduit la confiance placée par le peuple dans l’ANIE, en ce sens que c’est à cette dernière qu’échoit de manière exclusive, sans aucune intervention de l’Administration, la prise en charge de tous les aspects en liaison avec le processus électoral, soit la préparation, l’organisation, la gestion et la supervision des élections, dès l’inscription sur les listes électorales, ainsi que la préparation des opérations de vote, de dépouillement des urnes et de l’annonce des résultats provisoires. Le coordinateur a ajouté, concernant la mission de la délégation de wilaya qu’il préside : «Nos prérogatives sont un prolongement de ceux de l’ANIE, et je peux assurer aux citoyens que nous serons à la hauteur de la tâche qui nous a été assignée et de la confiance placée en nous .» Pour rappel, c’est à partir de Constantine, que le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, avait évoqué, mercredi dernier, pour la première fois, la possibilité de prolonger le délai fixé pour la révision des listes électorales, et ce en conformité avec les lois organiques 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l’ANIE, et 16-10 du 25 août 2016 portant régime électoral, modifié et complété.

Un engouement remarquable des jeunes a été constaté le jour de la clôture du délai de révision des listes électorales, ce qui a amené l’ANIE à une éventuelle prolongation de ce délai pour permettre au maximum de citoyens de participer au scrutin.

«La réussite de l’Autorité nationale indépendante des élections est dans l’intérêt de tous», avait soutenu M. Charfi, affirmant que «l’ère du diktat est révolu», et que cette Autorité jouit des critères d'autonomie et de compétence nécessaires pour un scrutin libre et transparent.

«Le citoyen a aujourd’hui la responsabilité de participer à la poursuite de l’édification de l’État, tant attendue à travers le vote, et l’ANIE a pour responsabilité d’assoir les conditions nécessaires à cet effet», a ajouté M. Charfi, affirmant que l’engagement de cette Autorité est inspiré des slogans du Hirak. Dans son intervention, le président de l'ANIE, qui avait indiqué que le choix libre du futur président constitue la première condition pour l’édification d’un État de droit, a appelé tout le monde à s’y impliquer efficacement, pour permettre à l’Algérie de «sortir de ce tunnel lugubre».

I. B.