Commentaire : L’urgence d’une réforme vitale

Les parlementaires s’apprêtent à entamer l’examen de deux textes importants, adoptés dimanche en conseil des ministres à savoir les projets de lois sur les hydrocarbures et celui portant loi des finances pour 2020. Largement débattus lors des réunions du gouvernement, ces textes revêtent une importance capitale dans la phase actuelle. Ils visent à insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale dans un contexte difficile et une conjoncture internationale délicate. Les deux projets de loi ont fait l’objet d’une étude approfondie tant au niveau ministériel qu’au niveau gouvernemental. Ils ont été au centre d’une profonde et large discussion globale et dans le détail. Bien mûris, les deux textes ont été ensuite examinés en Conseil des ministres présidé dimanche par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah. Ces textes sont plus que nécessaires et constituent même une urgence dans la phase actuelle marquée par des difficultés économiques ressenties en raison de l’instabilité et la fluctuation que connaissent les prix des hydrocarbures sur le marché international. Ils sont porteurs de mesures audacieuses et fort intéressantes susceptibles de donner un souffle nouveau à l’économie nationale durant cette période. Les mesures et décisions prévues dans le cadre de ces deux projets visent incontestablement à consolider durablement les capacités de fonctionnement et de production de l’économie nationale mais aussi à introduire des améliorations sur le plan social. Il s’agit essentiellement de préserver les intérêts nationaux tout en mettant de nouveaux mécanismes et instruments pour une meilleure rentabilité et l’augmentation des capacités de production qui garantira une efficacité et compétitivité économique : deux conditions incontournables dans la phase actuelle et à venir. Ces mesures incitatives rentrent dans le cadre des efforts déployés pour garantir une meilleure attractivité des potentialités économiques du pays. Aussi, cette nouvelle démarche préconisée vise l’amélioration du climat des affaires en vue de capter davantage d’investissements nationaux et étrangers dans diverses branches d’activité.

Sur un autre plan, il y a lieu de rappeler que le projet de loi des finances prône la rigueur budgétaire et la rationalité dans les dépenses publiques comme principes de base pour garantir le maintien des grands équilibres macroéconomiques et la préservation des réserves financières du pays. Parallèlement, ce texte a prévu également le recours à d’autres sources de recettes financières à traverser notamment l’intensification de recouvrement des taxes et impôts et autres droits de l’état. Il s’agit d’une démarche qui repose sur la diversification et l’élargissement des sources de recettes pour garantir le financement des projets de développement notamment au niveau local mais aussi pour garantir la satisfaction des besoins des citoyens.

Même avec l’instauration de la politique de rationalité et de la rigueur budgétaire, le projet de loi de finances pour 2020 reconduit la politique de protection sociale de l’Etat en direction des couches démunies et vulnérables. Ce volet se trouve même renforcé dans le texte soumis à l’adoption des parlementaires. Aussi, il faut relever avec force les mesures incitatives prévues dans le cadre de l’encouragement et l’accompagnement des jeunes dans la création et la mise en place des start-up, notamment dans le secteur des nouvelles technologies.

S’agissant du projet de loi sur les hydrocarbures, celui-ci prévoit d’importants changements introduits dans le but d’adapter le secteur aux défis et exigences de la nouvelle conjoncture. Les nouvelles dispositions visent d’abord à renforcer les missions et rôles de Sonatrach dans toutes les branches d’activité. Le projet prévoit également des changements importants dans divers volets comme ceux de l’exploitation, de l’environnement et bien d’autres segments de la production. S’agissant des objectifs de ce projet de loi, le communiqué du conseil des ministres a été explicite sur cette question en précisant notamment que «la révision juridique du régime des hydrocarbures dans notre pays vise essentiellement à renouer avec l’attractivité du domaine minier national à la lumière d’une situation internationale marquée par une rude concurrence, attirer les sociétés étrangères qui détiennent des technologies de pointe et les financements nécessaires au développement des ressources naturelles en hydrocarbures ». Toujours selon les termes du communiqué la révision engagée vise à « partager les risques liés aux opérations de prospection qu’assument seule Sonatrach actuellement » et à « renouveler les réserves de notre pays et relancer les activités de production, ce qui contribuera à la préservation de notre sécurité énergétique et à la poursuite de la concrétisation des projets de développement économique.»

Le communiqué a le mérite d’expliquer clairement les fondements et les objectifs assignés aux dispositions introduites dans le texte portant loi sur les hydrocarbures. A noter par ailleurs le maintien et la reconduction de l’application de la règle 51/49% dans le projet de loi et ce pour l’ensemble des contrats de production et d’exploitation en raison du caractère stratégique du secteur mais aussi par ce que «les richesses nationales étant propriété de la collectivité nationale qu’il convient d’exploiter à son profit, de façon optimale», comme a tenu à le préciser à juste titre le communiqué du Conseil des ministres rendu public.

L’adoption de ces deux projets de lois constitue l’amorce d’un processus de réformes visant à insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale et l’adapter aux défis et exigences de la conjoncture nationale et les enjeux du marché international.

M. Oumalek