M. Charfi : « Nous allons prendre en charge toutes les plaintes émanant des candidats à la candidature »

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a instruit, hier, les coordinateurs des délégations dans nombre de wilayas d'enquêter sur les plaintes faisant état de dépassements dans l'opération de souscription des signatures individuelles au profit des candidats à la présidence de la République, a indiqué l'ANIE, dans un communiqué.

«Suite à la saisine par des postulants à la candidature à la Présidentielle du 12 décembre 2019, au sujet de dépassements qui auraient entaché l'opération de souscription des signatures individuelles au profit de candidats à la présidence de la République consistant en des faits supposés d'achat de signatures dans certaines wilayas du pays, le président de l'ANIE a instruit les coordinateurs des délégations des wilayas concernées d'enquêter sur ces plaintes», a précisé la même source.

Cette procédure «permettra, en cas de confirmation, de prendre toutes les dispositions légales appropriées conformément aux dispositions de la loi organique n° 19-07 du 14 septembre 2019 relative à l'ANIE et la loi organique n° 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée».

Cet état de fait a été confirmé par M. Abdelhafid Milat, vice président de l'Autorité électorale nationale indépendante (ANIE), qui a précisé pour sa part, que la plupart de ces plaintes concernent, notamment le processus de légalisation des signatures des formulaires de souscription.

Le vice président de l’ANIE qui n’a communiqué ni l’identité des plaignants ni leur nombre exact, affirme cependant qu’il s’agit, en général, de candidats «indépendants». Cela dit, le vice président de l’Autorité a assuré que l’ANIE examine toutes les doléances et qu’elle œuvre à trouver «les solutions adéquates».

Il faut savoir que parmi les nouvelles décisions de l’ANIE, figure celle relative à l’introduction d’un certain nombre de modifications à sa décision du 18 septembre 2019 fixant les modalités de souscription des signatures individuelles au profit des candidats à l'élection présidentielle. L'ANIE a, en effet, indiqué dans un communiqué qu'il s'agit en fait de «la décision du 13 Safar 1441 correspondant au 12 octobre 2019 modifiant et complétant la décision du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 fixant les modalités de souscription et légalisation des signatures individuelles au profit des candidats à l'élection du président de la République».



Interdiction aux membres de partis de candidats de procéder à la légalisation des formulaires



L’on apprend ainsi que l’article 4 de cette décision stipule que «les signatures apposées sur les formulaires de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un Officier public». Par Officier public, il est entendu au sens de cette décision «les Secrétaires généraux (SG) des communes, les spéciaux, les officiers de l'état civil au niveau des APC et annexes, ainsi que tout fonctionnaire portant délégation ou habilitation».

L'article 4 bis souligne, cependant, qu'il est interdit aux délégués communaux et délégués spéciaux membres du parti d'un candidat de procéder à la légalisation de ses formulaires de souscription de signatures individuelles.

«De même qu'il est interdit à l'Officier public, membre de la permanence d'un candidat à la Magistrature suprême du pays, d'effectuer la légalisation de ses formulaires de souscription de signatures». Viens ensuite l'article 4 ter qui stipule, quant à lui, que «les Officiers publics visés à l'article 4 sus cité sont chargés de l'application de cette décision».

L’autre modification introduite dans la décision de l’ANIE relative à la légalisation des signatures individuelles à collecter par le prétendant à la candidature aspirant à accéder, par élection, au Palais d’El Mouradia, est relative à l'article 9 bis, via lequel il est clairement souligné qu’il est «interdit aux postulants à la candidature à l'élection présidentielle de verser une contrepartie financière à toute personne pour la signature de formulaire de souscription de signatures individuelles».



Parachèvement de l’opération de désignation des délégués communaux



Au niveau de l’ANIE, tout est engagé pour faire de ce rendez-vous électoral, une réussite totale. Actuellement, les coordinateurs de wilayas s’affairent à choisir et à bien choisir les délégués communaux de l’autorité indépendante ; sachant qu’il existe de grandes wilayas qui comprennent jusqu’à 67 communes ! C’est dire l’ampleur des efforts à fournir. L’ANIE insiste sur le fait que les délégués communaux à choisir doivent impérativement être des personnes qualifiées, impartiales, intègres et bien connues à travers leurs régions respectives. En fait, le délégué communal assume une tâche aussi difficile que celle assurée au niveau central de l’ANIE, d’autant qu’il est appelé à accompagner le processus électoral jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin.

Remarque importante, à retenir, l’opération en cours de désignation des délégués communaux à travers les 48 wilayas du pays prête à sa fin. Selon M. Abdelhafid Milat, la clôture de cette opération est prévue pour cette fin de semaine. Par ailleurs et pour ce qui concerne le nombre des prétendants à la candidature pour la magistrature suprême du pays, celui-ci s’élève actuellement à 140 ; un chiffre pouvant être éventuellement revu à la hausse étant donné que dix jours nous séparent encore du dernier délai de dépôt des dossiers de candidature.

Soraya Guemmouri