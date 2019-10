Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries : Plus de 760.000 travailleurs du BTPH ont bénéficié de leurs congés annuels

La Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries (CACOBATPH), a procédé, durant la période s’étalant du 01 juillet jusqu’au 30 septembre de l’année en cours, au paiement des congés annuels de 762.643 travailleurs du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), a indiqué la Caisse dans un communiqué parvenu à notre rédaction. «Ces congés payés ont coûté à la CACOBATPH un montant supérieur à 22 milliards de DA», ajoute la même source, qui précise qu'à l’instar des précédentes campagnes des congés payés, la CACOBATPH a mis en place tous les moyens nécessaires pour la réussite de la campagne 2018-2019 visant à «préserver» les droits aux congés des bénéficiaires.

S’agissant du retard dans le versement des indemnités des congés payés enregistré cette année, la Caisse a expliqué que, contrairement à l’année dernière, cette situation est due, notamment au non-versement des cotisations par les employeurs et au manque de coordonnées de paiement des bénéficiaires. Aussi, la CACOBATPH, qui a dernièrement obtenu le certificat ISO 9001 V2015 relatif au Système de Management de la Qualité (SMQ), s’engage «davantage» à satisfaire les besoins et attentes de ses clients.

Il faut savoir que la CACOBATPH a pour missions d'assurer la gestion des congés payés et du chômage-intempéries, dont bénéficient les travailleurs relevant des secteurs du BTPH, ainsi que de procéder à l'immatriculation des bénéficiaires et de leurs employeurs et d'assurer le recouvrement des cotisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Pour ce qui est des régions du Sud, il convient de souligner que la moitié des dossiers émanant des entreprises exerçant dans le BTPH à travers le Sud-est du pays ont bénéficié en 2018 de l'indemnisation du chômage lié à la canicule. En effet, sur un total de 27 dossiers déposés, treize ont bénéficié de l'indemnisation des arrêts de travail aux chantiers pour cause de canicule, conformément aux règles de la Caisse. L'indemnisation de l'arrêt de travail lié à la canicule, qui peut avoir de graves conséquences sur la santé humaine, est considérée comme un acquis pour les professionnels relevant des secteurs du BTPH, notamment ceux qui travaillent à ciel ouvert dans les régions du Sud et des Haut plateaux, où la température atteint parfois des pics de 48 degrés et plus. La région du Sud-est enregistre, selon les données de l'Office national de météorologie (ONM), un record de températures, notamment en juillet et août, dépassant dans certaines zones les 50 degrés, soit la température la plus élevée à l'échelle nationale, signale la CACOBATPH, qui compte actuellement 4.098 affiliés dans les wilayas d'Ouargla, El-Oued, Illizi et Tamanrasset. Il est à rappeler sur un autre registre que la Caisse a mis à disposition, dans le cadre des efforts menés pour moderniser ses prestations destinées aux employeurs, à propos de la déclaration à distance de leurs travailleurs, de ces derniers un nouveau service «friendly» qui assure un accès direct et rapide au portail de la Caisse «Tasrihatcom» via internet. Ce système de télédéclaration, qui est une nouvelle solution de transmission de déclarations à distance, est constitué d'un portail facile d'accès, sécurisé et rapide, en permettant aux employeurs d'effectuer leurs déclarations, dont la Déclaration annuelle des salaires et salariés (DASS), la Déclaration d'assiettes de cotisations (DAC), la Déclaration du chômage-intempéries (CI) ainsi que la consultation de leurs comptes cotisants CACOBATPH. Il s'agit, en outre, d'une application ‘‘Mobile Friendly’’ disponible sur Google Play.

Salima Ettouahria