Chantiers des JM-2021 : Livraison des projets en juin 2020

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beljoud, président de la Commission interministérielle technique chargée du suivi des projets concernés par les préparatifs des Jeux méditerranéens 2021, s’est dit satisfait de l’état d’avancement des projets concernés par l’accueil des compétitions et dont le délai de réception est prévu en juin 2020. Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de travail à Oran, il a indiqué que l’ensemble des entraves et problèmes posés par les organismes et entreprises intervenant dans la réalisation de ces projets depuis sa première visite dans le cadre de cette commission ont été pris en charge, en coordination avec les différentes parties concernées. Le ministre a assuré, à ce propos, que l’Etat est à l’écoute de tous les partenaires et ne ménagera aucun effort afin que les projets soient livrés dans les délais.

Dans le deuxième volet de sa visite consacré au secteur de l’habitat, il a indiqué que les travaux de réalisation du programme de 2.800 logements, toutes formules confondues, sont presque achevés, précisant que les clés seront remises aux acquéreurs à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Le premier responsable du secteur a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de doter les nouvelles cités d’équipements publics et d’infrastructures de base et d’accompagnement, en particulier les écoles, établissements de santé, de sûreté, les aires de jeu, les stades de proximité et les annexes de service. Il a, cependant, relevé quelques défaillances à ce niveau, imputées aux promoteurs en charge de la réalisation de ces projets, tout en promettant que des mesures seront engagées afin qu’elles soient rattrapées, notamment en ce qui concerne les grands retards enregistrés dans la réalisation des écoles primaires dans les nouvelles cités. Concernant la nouvelle formule LPL annoncée récemment, le ministre a fait savoir que «le texte est en cours d’élaboration et un décret exécutif sera publié dans un proche avenir, ce qui va permettre de faire profiter toutes les wilayas de ce programme». «Pratiquement tous les pays du monde ont adopté cette formule de logement», a affirmé le ministre. A une question sur les prix qui seront pratiqués dans cette formule, le responsable a expliqué que la tutelle veut éviter les erreurs commises dans le passé, c’est pourquoi, dit-il, cette question sera bien étudiée. Concernant certaines préoccupations soulevées par les souscripteurs du logement AADL qui n’ont pas pu s’acquitter de la première tranche, le ministre a réaffirmé ses déclarations précédentes sur ce sujet : «Encore une fois, je vais être franc, tout versement de la première tranche signifie que le souscripteur a son logement. C’est clair, net et précis», a affirmé le ministre. Concernant les malfaçons constatées dans la réalisation de certains programmes AADL, M. Beldjoud a mis en exergue les mesures prises par la tutelle pour garantir un contrôle sérieux des promoteurs sur le terrain, soulignant une amélioration remarquable de cette situation.

Amel Saher