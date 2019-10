Transport collectif dans la capitale : Améliorer la qualité

Une convention cadre a été signée, hier, entre l'Autorité organisatrice des transports urbains d'Alger (AOTUA) et l'Ecole polytechnique d'El-Harrach, avec l’objectif affirmé d’«ouvrir les voies et jeter les ponts de la coopération entre le monde de l'académie et les organismes de régulation». Il s'agit selon le Pr Akkache Djamel Eddine, directeur de la prestigieuse école Polytechnique d'El-Harrach de «s'entendre sur les grandes lignes de coopération académique qui concerneront plusieurs domaines». Le Pr Akkache explique que «le transport comme concept d'organisation de mode de vie, d'économie, et de mobilité implique plusieurs secteurs, à savoir l'aspect technique (la mécanique) l'aspect environnemental (les questions liées à l'écologie), l'aspect énergétique (les types de consommations favorisés pour pouvoir rationnaliser les coûts liés à l'usage des transports urbains, ainsi que l'aspect organisationnel».

C'est dans cette perspective «que l'école peut contribuer à assurer à travers la mobilisation des compétences de ses cadres et chercheurs des différents laboratoires, à la mise en place de projets de recherche, de programmes de formation au profit de personnels de l'AOTUA, et ainsi de mutualiser les efforts académiques de l'un, et organisationnels de l'autre». Faisant dans le pragmatisme académique , le directeur de l'école nous explique qu'après la signature de la convention cadre qui vise à renforcer la complémentarité des actions menées par chacun et afin d’améliorer l’efficacité des actions communes «nous allons tout de suite mettre en contact les cadres de cet organisme avec les matières grises de notre école pour élaborer une feuille de route afin de fixer d'abord les principaux points où le personnel académique peut intervenir afin d'aider l'AOTUA, et surtout collaborer pour développer des projets communs et favoriser la recherche innovante».

Soucieux de l'efficacité et l'investissement dans le capital humain local, le Pr Akkache a fait savoir que l'objectif ultime de la coopération avec les autres institutions «vise à remplacer l'expertise étrangère qui, il faut le dire, entraîne d'importantes dépenses des fonds publics, et qui n'est le plus souvent, pas adapté, en matière de recommandations, pour la simple raison que les étrangers lorsqu'ils réalisent des études, manquent cruellement des données reflétant la réalité des choses, parce qu'ils «ne vivent pas le contexte local dans toute ses dimension» a-t-il ajouté. Cette convention permettra également aux étudiants de cette école, et qui sont parmi les meilleurs bacheliers de l'Algérie, «de bénéficier de stages, et de programmes de formation, afin qu'ils puissent concrétiser leur projets de recherche sur le terrain».



Stimuler la recherche scientifique pour une gestion efficace



Présents lors de la cérémonie de signature les directeurs des différents laboratoires de recherche, ont soulevé des questions concernant «la feuille de route qui sera mise en place pour une collaboration fructueuse». Pour les chercheurs présents, les conventions définissent les lignes directrices, «mais les obstacles entravant une réelle coopération avec le monde de l'université, subsistent toujours».

Ce à quoi a répondu Mme Fahima Saidoun, directrice générale de l'AOTU d'Alger, en expliquant que «dans le but de stimuler la recherche scientifique et la proposition des projets et travaux qui puissent aider au développement et à l'amélioration de la qualité des transports collectifs au niveau de l'Algérois, cette convention constituera un pont solide pour surmonter les barrières administratives entravant l'exploitation du potentiel académique des universités algériennes». Cette jeune et dynamique directrice, explique que «le choix de cette école n'est pas fortuit». L'établissement assure à ses étudiants des formations pointues et les compétences n’y manquent pas. Celles-ci sont invitées à participer «de façon très positive» à améliorer la qualité des transports collectifs au niveau d'Alger, et afin que l'AOTU d'Alger puisse réfléchir sur un plan d'action visant la modernisation de tous les aspects liés aux transports. « Notre capital humain algérien est plus que jamais «revendiqué» a-t-elle affirmé.

Mme Saidoun, a signalé par là que cette convention a pour objet de fixer les axes et les règles générales de collaboration. Ainsi, il sera question «de mettre en place un groupe de travail regroupant les cadres de l'école et ceux de notre organisme afin d'affiner la feuille de route pour notamment définir les besoins, les objectifs à réaliser, les outils et mécanismes de réalisation des projets de recherche innovants afin de les substituer aux études sous-traités des étrangers».

Elle a ajouté que l'AOTUA qui chapeaute et veille à l'organisation des cinq modes de transport au niveau de capitale (métro, tramway, transport ferroviaire, téléphérique, transport routier et maritime) a lancé un projet pilote sur la restructuration du réseau de transport urbain d’Alger «un projet qui sera élargi au neuf autres wilayas, où il existe au moins deux modes de transport, comme Sétif, Oran, Constantine entre autres.



Transport urbain : l’anarchie et la nécessaire organisation



Notre interlocutrice a fait savoir dans ce contexte que les 4.000 opérateurs privés, représentent 80% de la part du marché des transports sur Alger, néanmoins «le secteur souffre toujours d'une certaine anarchie liée à une ouverture du secteur à la concurrence». Elle constate que l'élargissement du tissu urbain de la capitale ne s'est pas accompagné de renforcement des capacités en matière de transport.

Sans le dire clairement, Mme Saidoun pose la question «faudra-t-il autant de temps pour faire disparaître les frontières invisibles entre le centre de la ville d'Alger et sa périphérie? Le constat est que le transport urbain est hyper-concentré au niveau du centre-ville d'Alger, alors que les nouvelles villes et pôles urbains ne sont pas encore desservies». Avec cette convention et le partenariat avec d'autres départements, la directrice espère «aider les pouvoirs publics à réaliser une nouvelle cartographie des transports pour une ville moderne, et réfléchir sur des solutions au calvaire quotidien de tous ceux qui circulent à deux ou quatre roues dans la capitale».

La rencontre d’hier a également été l’occasion de faire un point sur le travail déjà accompli et les perspectives à venir pour l’AOTUA. La directrice cite «La Chambre de compensation des transports interopérables Algérois (CCTIA). il s'agit d'une base de données pour garantir l’interopérabilité des systèmes des différents opérateurs de transport, et qui a pour rôle de faire remonter les transactions billettiques générées par les opérateurs de transport, en garantissant la sécurité, la confidentialité de ces échanges, et permettre également une répartition équitable des recettes entre les opérateurs.

A noter que l'AOTUA a lancé la première carte de transport multimodal en Algérie. Il s'agit d'un abonnement mensuel unique commercialisé à partir du 7 février 2016 permettant aux usagers de voyager avec un seul et unique titre de transport sur quatre modes de transport, à savoir : métro, tramway, transport par câble et autobus ETUSA.

Tahar Kaidi