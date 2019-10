Agriculture - formation professionnelle : Se recentrer sur les métiers porteurs

Pour renforcer la coopération et l'échange entre les secteurs de l'Agriculture, et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, les deux départements ont procédé, hier, au siège de l'Institut national de la Recherche agronomique/INRA, d’El-Harrach (Alger), à la signature d’une nouvelle convention de partenariat, après celle de janvier 2016, concernant la mise en place d’établissements dédiés aux métiers de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire.

Signée par les deux responsables du secteur, la nouvelle convention aura pour principale objectif de recentrer des formations sur les métiers porteurs en termes d’insertion et assurer une «meilleure» couverture en termes de formation qualifiante sur tout le territoire national.

Lors de son intervention, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Enseignement professionnels indiquera qu’avec le ministère en charge de l’Agriculture, des forêts de la pêche et de l’aquaculture «nous devons de poursuivre et de renforcer ce partenariat en vue de mettre en cohérence nos démarches et assurer des actions de formation au profit des jeunes dans les différents domaines à travers la mise en œuvre d’un programme d’actions commun visant une insertion professionnelle des jeunes porteurs de projets ».

Selon M. Belkheir Dada Moussa, cette réunion qui rassemble tous les acteurs et les partenaires permettra de communiquer et d’informer sur les actions à mener pour organiser une collaboration «utile» avec les professionnels, concernés par la formation d’une ressource humaine qualifiée.

Il soulignera que les deux départements « doivent » à partir de la réunion de se pencher sur «l’examen des différentes nomenclatures des deux secteurs respectifs pour leur harmonisation et enrichissement ; l’identification des filières prioritaires et stratégiques de chaque wilaya ou région ; l’identification des filières d’excellence à développer en partenariat avec des opérateurs économiques susceptibles de nous accompagner dans le processus de formation ; et de former et de perfectionner les formateurs et maîtres d’apprentissage».

M. Dada Moussa Belkheir ajoutera que le partenariat pourra contribuer aux travaux d’ingénierie pédagogique par l’élaboration des référentiel d’activités de formation etde toute documentation technique et pédagogique ; à réaliser des expérimentations et toutes incubation de pépinière, favorisant l’émergence de création d’exploitation agricole, à servir de conseil aux agriculteurs et autres opérateurs et développer des relations de partenariat au niveau local, national et international, à travers notamment des conventions de jumelage.

Il annoncera à l’occasion, la mise en place prochaine d’un comité mixte (cadres centraux représentants les deux secteurs MADRP/ MFEP) qui sera appuyé par des pédagogues et des professionnels des deux secteurs. «Il est attendu de chacun de vous une participation effective, au niveau local, pour donner du sens à cet accord», soulignera le ministre, précisant que les effectifs dans le domaine de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire sont passés de 4% en 2016, à 10 % en 2019 par rapport à l’effectif total en formation toutes spécialités confondues.

Evoquant le travail du secteur de l’Agriculture, M. Dada Moussa Belkheir a salué les efforts déployés par son secteur pour assurer la sécurité alimentaire du pays et le besoin en qualifications et en compétences pour relancer la production nationale à la lumière des défis à relever dans le domaine de l’agriculture et de la situation économique de notre pays qui imposent une «meilleure» coordination et une fusion de tous les moyens et rappellera cependant que tous les secteurs doivent réorienter l’activité économique vers des domaines «porteurs», où l’Algérie dispose d’un potentiel «important» tels que l’industrie, le tourisme, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture pour ne plus rester tributaire des rentes des hydrocarbures.



Modernisation des systèmes de production



De son côté, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche s’est félicité de ce nouveau partenariat entre les deux secteurs qui permettra de concrétiser sur le terrain l’accord signé pour développer davantage les métiers de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture chez les jeunes Algériens. «La formation est la base du développement agricole et la modernisation les systèmes de production dans les secteurs suscités», a noté M. Cherif Omari pour qui, la formation jouera un «rôle prépondérant» dans l’assurance de la sécurité alimentaire et la diversification de l’économie nationale mais aussi la création des postes d’emploi aux jeunes porteurs de projets.

Considérant la signature de l’accord comme étant «une journée historique» pour les deux secteurs, M. Omari indiquera que la coopération ouvrira les portes à nos jeunes pour «apprendre» les métiers de l’agriculture, de la pêche, de la forêt et de l’aquaculture, ce qui leur permettront de réaliser leurs projets qui seront d’un grand apport dans le développement de l’économie nationale.

Mohamed Mendaci