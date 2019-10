Panier de l’Opep : près de 60 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi en début de semaine à 59,95 dollars, selon les calculs du Secrétariat de l'Organisation publiés hier sur son site web. Le prix de l'ORB était à 60,97dollars vendredi dernier, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Lundi, les prix de l'or noir on terminé la séance en baisse. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a reculé de 1,16 dollar, ou 1,9%, pour finir à 59,35 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour novembre, la référence aux Etats-Unis, a cédé 1,11 dollar, ou 2,0%, pour clôturer à 53,59 dollars. Selon des analystes, les prix ont été affectés par les doutes sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Du côté de l'Opep, la Russie et l'Arabie saoudite ont signé lundi à Ryad la charte de coopération «Opep+», officialisant ainsi un accord déjà approuvé l'été dernier. Ce document vise à «renforcer la coopération (...) et soutenir davantage la stabilité sur les marchés pétroliers», a déclaré le ministre de l'Energie saoudien le prince Abdel Aziz ben Salmane. Lors des réunions tenues en juillet dernier à Vienne, l'Opep et ses partenaires, dont la Russie, avaient approuvé, une «charte de coopération» pérennisant leurs relations et visant à stabiliser les prix de l'or noir. En fin 2018, l'Organisation avait convenu avec dix pays producteurs non-Opep, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. Cet accord a été reconduit pour une période supplémentaire du neuf mois allant du 1 juillet jusqu'au 31 mars 2020.