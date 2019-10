Rapport 2019 de la FAO : Quelle solution face au gaspillage alimentaire ?

Le rapport sur la Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2019, qui vient d’être publié lundi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a mis l’accent sur le gaspillage abusif de la nourriture, dont «près d'un tiers de la nourriture produite et destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée, chaque année». Face à ce genre de comportements, la FAO évoque la nécessité de prendre des «décisions avisées» en vue de réduire efficacement ces pertes, dont la réduction «contribuera aux efforts visant à atteindre les Objectifs de développement durable liés à la sécurité alimentaire et à la durabilité environnementale». Le directeur général de la FAO précise que «près de 14% de la nourriture mondiale est perdue après la récolte et avant d'atteindre l'étape de la vente, y compris lors des activités menées au niveau de l'exploitation, pendant l'étape de stockage et pendant le transport». Ce gaspillage déploré par la FAO est entaché de paradoxes. «Comment pouvons-nous permettre de jeter de la nourriture lorsque chaque jour plus de 820 millions de personnes souffrent de la faim à travers le monde ?», s'est indigné M. Qu Dongyu.

La réduction des pertes et gaspillages de denrées alimentaires «améliorera toujours l’efficience d’utilisation des ressources et abaissera le volume d’émissions de gaz à effet de serre par unité d'aliment consommé, ce qui permettra une plus grande disponibilité alimentaire pour les consommateurs par rapport à un niveau donné de ressources utilisées». Cela étant, «une plus grande efficience ne réduit pas nécessairement le total des ressources utilisées ou des GES émis. L’incidence globale sur l’environnement sera le résultat des variations de prix associées à la réduction des pertes et gaspillages, variations de prix qui détermineront – indirectement – l’effet de la réduction sur l’utilisation des ressources naturelles et les émissions de GES».

Selon le rapport, les données empiriques réunies au niveau mondial sur les empreintes écologiques des principaux groupes de produits «indiquent que, si le but est de réduire l’utilisation des terres, le principal axe de travail doit être la viande et les produits d’origine animale, qui représentent 60 pour cent de l’empreinte foncière associée aux pertes et gaspillages de nourriture». Et aux rédacteurs du rapport de relever aussi que «si l’on veut cibler la pénurie d’eau, ce sont les céréales et les légumes secs qui contribuent le plus largement au problème (plus de 70 pour cent), suivis des fruits et légumes». Dans le même ordre d’idées, le rapport indique qu’une intervention visant à réduire les pertes et gaspillages, «si elle est suffisamment large, aura une incidence sur les prix en amont et en aval du point d’intervention le long de la chaîne d’approvisionnement». La transmission des prix, combinée à la localisation des dommages environnementaux créés le long de la chaîne d’approvisionnement, «déterminera le résultat environnemental d’une éventuelle intervention aux fins de réduction des pertes et gaspillages».

Apportant plus de détails, le même texte indique qu’ «une amélioration de l’efficacité énergétique des chaînes d’entreposage frigorifique ou l’examen du «conditionnement-produit» dans son ensemble dans le cadre des analyses du cycle de vie, pourrait être utile en vue de réduire l’impact environnemental global des mesures adoptées».

Fouad Irnatene