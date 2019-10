Clusters : Renforcer l’intégration des chaînes de valeur

La ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, a insisté, hier à Alger, sur la nécessité de mettre en place une stratégie fiable pour développer les clusters.

Intervenant à l’ouverture des travaux d’une rencontre relative à ces entités, elle a souligné que «notre enthousiasme pour appuyer les clusters trouve son origine dans l’importance du rôle que pourraient jouer ces entités en matière d’intégration des chaînes de valeur», car, a-t-elle dit, «chacun d’eux peut mobiliser plusieurs filières à la fois, voire concrétiser l’objectif, tant recherché, de créer des synergies entre le monde de la recherche et le monde industriel». Elle a ajouté dans ce sens que «les acteurs facilitent et intensifient non seulement la collaboration entre des acteurs de nature concurrentielle, pour des gains partagés, mais concrétisent également le partenariat public- privé, à travers les aides qu’accorderaient les pouvoirs publics aux projets proposés par ces entités». Et de poursuivre : « Ces ambitions sont inspirées tant des expériences des pays développés, telles que la Silicon Valley aux USA et les pôles de compétitivité en France, que de celles de pays émergents, qui ont construit des systèmes équivalant aux clusters.» Mme Tamazirt a mis en exergue le domaine des PME en Algérie, indiquant qu’elles disposent d’une expérience assez jeune en matière d’organisation et de mise en réseau. Dans ce cadre elle a indiqué que « le ministère chargé de la PME a déployé beaucoup d’efforts, pour sensibiliser les entreprises sur l’importance du développement de formes organisationnelles multiples, en vue de fédérer leurs efforts et partager les gains des actions concrétisées, des projets collaboratifs et de présence géographique rapprochée». Elle citera à titre d’exemple les premiers noyaux de clusters qui ont été appuyés, avec la contribution de notre partenaire allemand, à travers la GIZ. « Ces initiatives ont été très distinctes en termes d’avancée et d’efficacité, mais très riches en enseignements», a-t-elle précisé. Mettant par ailleurs l’accent sur cette rencontre, la ministre a indiqué que «celle-ci a constitué une opportunité idoine pour réunir les représentants des clusters» qui ont, a-t-elle ajouté, «surmonté les difficultés de démarrage, à l’effet de renouer le lien avec eux et d’envisager une seconde phase de collaboration et de soutien, qui nous est actuellement possible grâce à la loi 17-02, relative au développement de la PME».



Tracer une feuille de route pour soutenir les clusters



La première responsable du secteur a fait savoir à cet effet que celle-ci prévoit une aide matérielle et immatérielle aux associations et aux groupements, visant le renforcement et l’intégration des chaînes de valeur. Elle dira dans ce sens que dès la promulgation des textes réglementaires relatifs au compte d’affectation spéciale, devant financer les activités de développement de la PME , l’Agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation (ADPI-PME) sera en mesure de tracer une feuille de route pour soutenir les clusters. L’aide de ces entités sera, a-t-elle précisé, «non seulement en phase de constitution, mais aussi visera à atteindre un niveau de développement, qui se rapproche des clusters d’innovation développés de par le monde», avant d’ajouter que «ceci constitue un défi tant pour les entreprises adhérentes à ces clusters, que pour mon département ministériel, qui ne ménagera aucun effort pour leur apporter un soutien dans leurs louables objectifs». «Cette collaboration renforcera le partenariat public-privé et ne peut avoir que des retombées positives sur la diversification de notre économie, fragilisée par sa dépendance aux hydrocarbures», dit-elle. Il y a lieu de noter qu’à la clôture de cet événement, des recommandations ont été formulées. Il s’agit, entre autres, de la nécessité d’appuyer ces entités par un texte de loi portant sur la reconnaissance du statut national des clusters en tant que partenaire social et économique, l’amendement du Code de commerce pour une codification spécifique à l’activité des clôtures en référence aux textes régissant les groupements d’intérêt économique et la mise en œuvre dans les meilleurs délais des dispositions de la loi relative à l’appui aux PME, notamment l’article 15 qui prévoit d’encourager les groupement au même titre que les associations professionnelles et les bourses de sous-traitance, à travers une aide matérielle ou subvention.

Makhlouf Ait Ziane