Sétif : La police frappe fort

Dans le bilan qu’elle vient de rendre public, relatant notamment les activités du mois de septembre au titre de la lutte contre la criminalité urbaine, la sûreté de la wilaya de Sétif met en exergue les résultats qui ont été obtenus et qui sont plus que révélateurs de la présence de ce corps de sécurité sur l’ensemble des espaces sensibles de sa compétence territoriale. C’est ainsi que dans la dynamique engagée pour être toujours plus proche du citoyen et préserver sa sécurité et ses biens, les activités déployées au cours de ce mois font ressortir le traitement de pas moins de 468 affaires à l’effet de lutter énergiquement et mettre fin aux effets néfastes de la criminalité urbaine. Autant d’affaires qui ont donné lieu à l’arrestation de 631 personnes impliquées, dont 35 du sexe féminin, à l’encontre desquelles des procédures judiciaires ont été engagées auprès des juridictions compétentes, dont 95 mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. La classification des affaires traitées fait ressortir, en premier lieu, l’atteinte aux personnes avec un taux de 32,47%, les atteintes à la chose publique avec 18,37%, l’atteinte aux biens des personnes avec un taux de 13,67% et en quatrième position, les atteintes à l’économie nationale dans une proportion de 6,41%. Sur un autre front non moins important inhérent à la commercialisation de drogues et de comprimés psychotropes, le document de la cellule de communication et des relations générales fait ressortir pour cette même période le traitement de 118 affaires ayant engendré l’arrestation de 135 personnes parmi lesquelles 26 ont été placées sous mandat de dépôt. 169 grammes de kif traité et 568 comprimés psychotropes ont été saisis en plus de 3 flacons de même type.

F. Z.